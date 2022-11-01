Дмитрий Емельянов - статистика
Тренер
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Емельянов
|Команда
|Торпедо Миасс
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|9 февраля 1972
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Емельянов
|Команда
|Торпедо Миасс
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|9 февраля 1972
|Дата
|Матч
|Турнир
|02.04.2023
|Торпедо Миасс
|2 : 1
|Амкар-Пермь
|Россия. Вторая лига. Группа 4, 18 тур
|09.04.2023
|Химик-Август
|1 : 0
|Торпедо Миасс
|Россия. Вторая лига. Группа 4, 19 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Торпедо Миасс
|7
|3
|1
|3
|Дата
|Матч
|12.11.2022
|Торпедо Миасс
|3 : 0
|Носта
|01.11.2022
|Торпедо Миасс
|3 : 2
|Динамо
|02.04.2023
|Торпедо Миасс
|2 : 1
|Амкар-Пермь
|09.04.2023
|Химик-Август
|1 : 0
|Торпедо Миасс
|16.04.2023
|Торпедо Миасс
|0 : 0
|Новосибирск
|23.04.2023
|Торпедо Миасс
|0 : 0
|Урал-2
|29.04.2023
|Зенит-Ижевск
|0 : 0
|Торпедо Миасс