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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Волгарь
Чайка - Волгарь: обзор матча 22 августа 2020
Чайка
22.08.2020, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
2 : 1
Завершен
Волгарь
81'
И. Хомуха (АГ)
82'
В. Кулик
90+1'
А. Хохлачев
90+1'
А. Хохлачев
56'
Д. Воробьев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чайка - Волгарь
ГОЛ! 4:1!
А. Хохлачев
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
А. Хохлачев
90'
+1
Замена
Е. Дегтярев
️️️️
В. Кулик
89'
88'
Замена
А. Гасилин
️️️️
А. Павлишин
Замена
А. Хохлачев
️️️️
И. Белоус
87'
Красная карточка
К. Савичев
84'
Красная карточка
А. Гаджибеков
83'
Красная карточка
К. Савичев
83'
Красная карточка
А. Гаджибеков
83'
ГОЛ! 2:1!
В. Кулик
82'
81'
Желтая карточка
Д. Саганович
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
И. Хомуха
81'
Желтая карточка
В. Алейников
80'
Желтая карточка
В. Алейников
80'
Замена
Д. Карташов
️️️️
И. Леонтьев
76'
74'
Замена
А. Погосов
️️️️
Д. Полубояринов
Желтая карточка
К. Савичев
70'
Желтая карточка
К. Савичев
69'
Замена
Н. Глушков
️️️️
М. Палиенко
69'
58'
Желтая карточка
Д. Полубояринов
56'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Воробьев
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
55'
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
55'
46'
Замена
В. Сергеев
️️️️
А. Сагитов
46'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
А. Болонин
40'
Замена
️️️️
В. Лобкарев
17'
Желтая карточка
Д. Козлов
10'
Желтая карточка
А. Сагитов
Желтая карточка
Р. Хайруллов
8'
Желтая карточка
Р. Хайруллов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
79
Руслан Юнусов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
24
Илья Белоус
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
69
Данила Козлов
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
20
Артур Сагитов
ЦФ
Чайка
42
Даниил Ярусов
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
11
Евгений Дегтярев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Петр Володкин
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
3-3-2-1-1
79
Юнусов
97
Васильев
92
Хайруллов
3
Гаджибеков
3
Гогличидзе
38
Алейников
4
Савичев
52
Леонтьев
55
Кулик
99
Палиенко
24
Белоус
4-1-2-2-1
30
Саганович
21
Бердников
22
Хомуха
3
Ведерников
69
Козлов
8
Мендель
20
Полубояринов
7
Павлишин
52
Лобкарев
11
Болонин
20
Сагитов
24
Белоус
7
Хохлачев
7
Хохлачев
24
Белоус
55
Кулик
11
Дегтярев
11
Дегтярев
55
Кулик
52
Леонтьев
8
Карташов
8
Карташов
52
Леонтьев
99
Палиенко
47
Глушков
47
Глушков
99
Палиенко
20
Сагитов
14
Сергеев
14
Сергеев
20
Сагитов
20
Полубояринов
24
Погосов
24
Погосов
20
Полубояринов
11
Болонин
10
Воробьев
10
Воробьев
11
Болонин
7
Павлишин
19
Гасилин
19
Гасилин
7
Павлишин
Остались в запасе
Чайка
Волгарь
42
Даниил Ярусов
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
10
Петр Володкин
АП
2
Владимир Хозин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
23
Станислав Антипин
ВР
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
10
Петр Володкин
АП
2
Владимир Хозин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
Остались в запасе
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
23
Станислав Антипин
ВР
Статистика матча Чайка - Волгарь
4
2
2
8
Красные карточки
2
2
Желтые карточки
4
8
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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