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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Велес
Чайка - Велес: обзор матча 27 сентября 2020
Чайка
27.09.2020, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
0 : 2
Завершен
Велес
7'
Э. Ботака-Иобома
88'
С. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чайка - Велес
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
90'
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
90'
88'
ГОЛ! 0:2!
С. Алиев
83'
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Баев
Замена
Е. Дегтярев
️️️️
П. Володкин
81'
Желтая карточка
М. Васильев
78'
Желтая карточка
М. Васильев
77'
75'
Замена
А. Вакулич
️️️️
П. Котов
75'
Замена
К. Родионов
️️️️
А. Галоян
Красная карточка
Р. Оразов
73'
Красная карточка
Р. Оразов
73'
70'
Замена
С. Алиев
️️️️
А. Максименко
68'
Замена
А. Кахидзе
️️️️
Н. Кирсанов
Замена
М. Васильев
️️️️
М. Ужгин
66'
Замена
Р. Оразов
️️️️
Н. Глушков
58'
Желтая карточка
Д. Карташов
57'
Желтая карточка
Д. Карташов
57'
43'
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ботака-Иобома
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
38
Василий Алейников
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
10
Петр Володкин
АП
Велес
93
Алексей Городовой
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
5
Александр Осипов
ОП
10
Никита Кирсанов
АП
21
Артур Галоян
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Чайка
42
Даниил Ярусов
ВР
97
Максим Васильев
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
20
Рамазан Оразов
ЦП
11
Евгений Дегтярев
ЦП
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Данила Поляков
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
52
Богдан Коваленко
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
4-2-3-1
47
Филиппов
3
Гогличидзе
92
Хайруллов
3
Гаджибеков
61
Ужгин
8
Карташов
38
Алейников
55
Кулик
47
Глушков
52
Леонтьев
10
Володкин
4-2-3-1
93
Городовой
20
Малания
3
Ботака-Иобома
80
Климов
17
Котов
6
Фищенко
5
Осипов
9
Максименко
21
Галоян
10
Кирсанов
21
Баев
47
Глушков
20
Оразов
20
Оразов
47
Глушков
61
Ужгин
97
Васильев
97
Васильев
61
Ужгин
10
Володкин
11
Дегтярев
11
Дегтярев
10
Володкин
10
Кирсанов
24
Кахидзе
24
Кахидзе
10
Кирсанов
9
Максименко
9
Алиев
9
Алиев
9
Максименко
21
Галоян
22
Родионов
22
Родионов
21
Галоян
17
Котов
24
Вакулич
24
Вакулич
17
Котов
21
Баев
23
Стефанович
23
Стефанович
21
Баев
Остались в запасе
Чайка
Велес
42
Даниил Ярусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
8
Данила Поляков
ЦП
52
Богдан Коваленко
ЦФ
98
Павел Овчинников
ВР
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
Остались в запасе
8
Данила Поляков
ЦП
52
Богдан Коваленко
ЦФ
98
Павел Овчинников
ВР
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Чайка - Велес
3
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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