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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Краснодар-2
Чайка - Краснодар-2: обзор матча 19 сентября 2020
Чайка
19.09.2020, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар-2
6'
П. Володкин
6'
П. Володкин
44'
И. Мартынов (АГ)
44'
И. Мартынов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чайка - Краснодар-2
Замена
Е. Дегтярев
️️️️
И. Белоус
84'
81'
Замена
О. Исаенко
️️️️
Д. Пелих
81'
Замена
А. Ивашин
️️️️
И. Мартынов
Желтая карточка
И. Белоус
77'
Желтая карточка
И. Белоус
77'
74'
Замена
Р. Апеков
️️️️
М. Кутовой
Замена
В. Кулик
️️️️
И. Леонтьев
73'
Замена
Н. Глушков
️️️️
П. Володкин
68'
64'
Желтая карточка
В. Стежко
Замена
Д. Карташов
️️️️
М. Палиенко
62'
56'
Желтая карточка
В. Литвинов
55'
Замена
️️️️
Л. Сабуа
Замена
И. Белоус
️️️️
А. Хохлачев
50'
46'
Замена
В. Якимов
️️️️
Р. Камболов
Желтая карточка
В. Хозин
45'
+1
Желтая карточка
В. Хозин
45'
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
И. Мартынов
44'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
И. Мартынов
44'
ГОЛ! 2:0!
П. Володкин
6'
ГОЛ! 1:0!
П. Володкин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
10
Петр Володкин
АП
99
Максим Палиенко
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Краснодар-2
16
Денис Адамов
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
81
Леон Сабуа
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Чайка
79
Руслан Юнусов
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
20
Рамазан Оразов
ЦП
11
Евгений Дегтярев
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
24
Илья Белоус
ЦФ
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
23
Левон Байрамян
ЦП
3-3-1-2-1
47
Филиппов
92
Хайруллов
2
Хозин
3
Гаджибеков
3
Гогличидзе
38
Алейников
4
Савичев
52
Леонтьев
99
Палиенко
10
Володкин
7
Хохлачев
4-1-2-2-1
16
Адамов
2
Пелих
5
Стежко
4
Литвинов
3
Мартынов
88
Камболов
15
Мацукатов
81
Сабуа
70
Григорян
8
Сперцян
90
Кутовой
Белоус
11
Дегтярев
11
Дегтярев
Белоус
99
Палиенко
8
Карташов
8
Карташов
99
Палиенко
52
Леонтьев
55
Кулик
55
Кулик
52
Леонтьев
10
Володкин
47
Глушков
47
Глушков
10
Володкин
7
Хохлачев
24
Белоус
24
Белоус
7
Хохлачев
88
Камболов
23
Якимов
23
Якимов
88
Камболов
90
Кутовой
11
Апеков
11
Апеков
90
Кутовой
3
Мартынов
24
Ивашин
24
Ивашин
3
Мартынов
2
Пелих
44
Исаенко
44
Исаенко
2
Пелих
Остались в запасе
Чайка
Краснодар-2
20
Рамазан Оразов
ЦП
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
79
Руслан Юнусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
23
Левон Байрамян
ЦП
1
Станислав Агкацев
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
20
Рамазан Оразов
ЦП
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
79
Руслан Юнусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
Остались в запасе
23
Левон Байрамян
ЦП
1
Станислав Агкацев
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Чайка - Краснодар-2
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
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0 : 2
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1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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