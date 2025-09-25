«Краснодар» собрался возродить вторую команду

Руководство «Краснодара» раздумывает над воссозданием второй команды, поскольку считает, что в академии появилось поколение, способное позже попасть в основу «быков».
Вторая команда клуба была закрыта осенью 2024 года. Тогда она заняла 10-е место в группе «Серебро» дивизиона А Второй лиги и выбыла в дивизион Б.
- «Краснодар-2» выступал на профессиональном уровне с сезона-2013/14, а сезоны 2018/19–2022/23 провел в Первой лиге.
- Лучшим результатом команды в Первой лиге было 10-е место в сезоне-2018/19.
Источник: Legalbet