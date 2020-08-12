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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Чайка
Текстильщик - Чайка: обзор матча 12 августа 2020
Текстильщик
12.08.2020, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 1
Завершен
Чайка
1'
М. Сидоров
21'
В. Алейников
21'
В. Алейников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Чайка
Замена
В. Альшанский
️️️️
Е. Попов
90'
+2
90'
+1
Замена
Е. Дегтярев
️️️️
А. Хохлачев
Замена
Е. Попов
️️️️
М. Сидоров
80'
80'
Замена
М. Митришев
️️️️
М. Палиенко
Желтая карточка
М. Сидоров
67'
Желтая карточка
И. Мосейчук
64'
62'
Желтая карточка
И. Леонтьев
62'
Желтая карточка
И. Леонтьев
60'
Желтая карточка
Р. Хайруллов
60'
Желтая карточка
Р. Хайруллов
Замена
И. Мосейчук
️️️️
А. Шленкин
56'
Желтая карточка
А. Мухаметзянов
52'
Замена
А. Мухаметзянов
️️️️
А. Солодков
46'
Желтая карточка
С. Обивалин
43'
36'
Желтая карточка
В. Хозин
35'
Желтая карточка
В. Хозин
Желтая карточка
Ю. Морозов
21'
21'
ГОЛ! 1:2!
В. Алейников
21'
ГОЛ! 1:1!
В. Алейников
ГОЛ! 1:0!
М. Сидоров
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
8
Александр Солодков
ЦП
37
Евгений Маричев
АП
81
Максим Сидоров
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
7
Александр Шленкин
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Текстильщик
95
Александр Маслов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
19
Евгений Попов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
25
Артем Барханов
ЦФ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
Чайка
79
Руслан Юнусов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
11
Евгений Дегтярев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Петр Володкин
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
24
Илья Белоус
ЦФ
3-2-3-2
1
Смирнов
88
Обивалин
17
Фомин
5
Морозов
10
Сысуев
8
Солодков
37
Маричев
81
Сидоров
77
Романенко
14
Аппаев
7
Шленкин
3-3-2-1-1
47
Филиппов
92
Хайруллов
97
Васильев
2
Хозин
4
Савичев
38
Алейников
3
Гогличидзе
55
Кулик
52
Леонтьев
99
Палиенко
7
Хохлачев
7
Шленкин
9
Мосейчук
9
Мосейчук
7
Шленкин
8
Солодков
8
Мухаметзянов
8
Мухаметзянов
8
Солодков
81
Сидоров
19
Попов
19
Попов
81
Сидоров
Попов
30
Альшанский
30
Альшанский
Попов
7
Хохлачев
11
Дегтярев
11
Дегтярев
7
Хохлачев
99
Палиенко
95
Митришев
95
Митришев
99
Палиенко
Остались в запасе
Текстильщик
Чайка
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
76
Александр Агеев
АП
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
25
Артем Барханов
ЦФ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
95
Александр Маслов
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
8
Дмитрий Карташов
ОП
10
Петр Володкин
АП
79
Руслан Юнусов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
24
Илья Белоус
ЦФ
Остались в запасе
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
76
Александр Агеев
АП
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
25
Артем Барханов
ЦФ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
95
Александр Маслов
ВР
Остались в запасе
8
Дмитрий Карташов
ОП
10
Петр Володкин
АП
79
Руслан Юнусов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЦП
24
Илья Белоус
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Текстильщик - Чайка
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Текстильщик
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