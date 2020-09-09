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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Торпедо
Чайка - Торпедо: обзор матча 09 сентября 2020
Чайка
09.09.2020, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 2
Завершен
Торпедо
5'
Е. Дегтярев
6'
Е. Дегтярев
19'
И. Берковский
68'
А. Калмыков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чайка - Торпедо
90'
+4
Желтая карточка
М. Шоркин
Желтая карточка
А. Хохлачев
90'
+1
Желтая карточка
А. Хохлачев
90'
87'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
В. Адаев
86'
Замена
А. Самсонов
️️️️
А. Елисеев
Замена
Р. Оразов
️️️️
М. Васильев
83'
Замена
М. Ужгин
️️️️
Е. Дегтярев
78'
76'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
И. Берковский
Желтая карточка
М. Палиенко
72'
Замена
А. Хохлачев
️️️️
И. Белоус
72'
Желтая карточка
М. Палиенко
71'
68'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Калмыков
Замена
П. Володкин
️️️️
Н. Глушков
68'
64'
Желтая карточка
С. Шустиков
56'
Замена
К. Кертанов
️️️️
И. Лебеденко
Желтая карточка
Д. Карташов
42'
Желтая карточка
Д. Карташов
41'
19'
ГОЛ! 2:1!
И. Берковский
15'
Желтая карточка
А. Рязанцев
ГОЛ! 2:0!
Е. Дегтярев
6'
ГОЛ! 1:0!
Е. Дегтярев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
97
Максим Васильев
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
38
Василий Алейников
ОП
11
Евгений Дегтярев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
24
Илья Белоус
ЦФ
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
4
Александр Елисеев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Чайка
79
Руслан Юнусов
ВР
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
20
Рамазан Оразов
ЦП
10
Петр Володкин
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Торпедо
46
Антон Порутчиков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
2-2-4-1-1
47
Филиппов
92
Хайруллов
97
Васильев
8
Карташов
38
Алейников
11
Дегтярев
55
Кулик
52
Леонтьев
47
Глушков
99
Палиенко
24
Белоус
3-3-2-2
14
Конюхов
99
Евдокимов
16
Шоркин
6
Шустиков
4
Елисеев
52
Нетфуллин
7
Рязанцев
17
Берковский
9
Адаев
90
Калмыков
10
Лебеденко
97
Васильев
20
Оразов
20
Оразов
97
Васильев
24
Белоус
7
Хохлачев
7
Хохлачев
24
Белоус
11
Дегтярев
61
Ужгин
61
Ужгин
11
Дегтярев
47
Глушков
10
Володкин
10
Володкин
47
Глушков
17
Берковский
22
Дворецков
22
Дворецков
17
Берковский
10
Лебеденко
18
Кертанов
18
Кертанов
10
Лебеденко
4
Елисеев
44
Самсонов
44
Самсонов
4
Елисеев
9
Адаев
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
9
Адаев
Остались в запасе
Чайка
Торпедо
79
Руслан Юнусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
28
Руслан Магаль
ПЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
46
Антон Порутчиков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Андрей Лях
ОП
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
79
Руслан Юнусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
Остались в запасе
27
Александр Орехов
ЦП
28
Руслан Магаль
ПЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
46
Антон Порутчиков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Андрей Лях
ОП
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Чайка - Торпедо
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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