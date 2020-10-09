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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Чайка
Спартак-2 - Чайка: обзор матча 09 октября 2020
Спартак-2
09.10.2020, пятница, 16:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
1 : 2
Завершен
Чайка
79'
В. Шитов
41'
А. Чочиев
41'
А. Чочиев
64'
В. Кулик
64'
В. Кулик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Чайка
90'
+4
Желтая карточка
М. Филиппов
90'
+3
Желтая карточка
М. Филиппов
90'
+1
Замена
М. Васильев
️️️️
В. Кулик
Замена
Т. Осмоловский
️️️️
А. Воропаев
80'
ГОЛ! 1:4!
В. Шитов
79'
76'
Вторая желтая
Д. Карташов
Вторая желтая
М. Игнатов
76'
76'
Вторая желтая
Д. Карташов
72'
Замена
А. Пискунов
️️️️
Н. Глушков
71'
Желтая карточка
В. Кулик
71'
Желтая карточка
В. Кулик
Замена
М. Данилин
️️️️
И. Муминов
68'
Замена
В. Шитов
️️️️
С. Оганесян
68'
68'
Замена
К. Савичев
️️️️
П. Володкин
64'
ГОЛ! 0:4!
В. Кулик
64'
ГОЛ! 0:3!
В. Кулик
59'
Желтая карточка
Д. Карташов
59'
Замена
В. Кулик
️️️️
А. Чочиев
58'
Желтая карточка
Д. Карташов
Замена
И. Голосов
️️️️
Д. Маркитесов
54'
Желтая карточка
М. Игнатов
50'
41'
ГОЛ! 0:2!
А. Чочиев
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Чочиев
32'
Желтая карточка
А. Гаджибеков
32'
Желтая карточка
А. Гаджибеков
Желтая карточка
М. Баду
30'
Замена
С. Нимели
️️️️
Д. Петрунин
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Артем Поплевченков
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
21
Малколм Баду
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
8
Дмитрий Карташов
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Петр Володкин
АП
11
Алан Чочиев
АП
Спартак-2
30
Андреа Романьоли
ВР
1
Антон Шитов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
99
Силванус Нимели
ЦФ
86
Тимур Осмоловский
ЦФ
Чайка
42
Даниил Ярусов
ВР
97
Максим Васильев
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
87
Мераб Гарновский
ПВ
3-2-3-2
1
Поплевченков
3
Петрунин
0
Дьяков
95
Гапонов
36
Воропаев
68
Литвинов
8
Маркитесов
21
Баду
27
Муминов
8
Игнатов
9
Оганесян
4-2-2-2
47
Филиппов
61
Ужгин
92
Хайруллов
3
Гаджибеков
3
Гогличидзе
38
Алейников
8
Карташов
52
Леонтьев
47
Глушков
10
Володкин
11
Чочиев
27
Муминов
30
Данилин
30
Данилин
27
Муминов
8
Маркитесов
61
Голосов
61
Голосов
8
Маркитесов
9
Оганесян
73
Шитов
73
Шитов
9
Оганесян
3
Петрунин
99
Нимели
99
Нимели
3
Петрунин
36
Воропаев
86
Осмоловский
86
Осмоловский
36
Воропаев
Кулик
97
Васильев
97
Васильев
Кулик
47
Глушков
5
Пискунов
5
Пискунов
47
Глушков
10
Володкин
4
Савичев
4
Савичев
10
Володкин
11
Чочиев
55
Кулик
55
Кулик
11
Чочиев
Остались в запасе
Спартак-2
Чайка
83
Максим Лайкин
ОП
3
Илья Детенышев
ЦЗ
30
Андреа Романьоли
ВР
1
Антон Шитов
ВР
Главный тренер
Роман Пилипчук
42
Даниил Ярусов
ВР
87
Мераб Гарновский
ПВ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
Остались в запасе
83
Максим Лайкин
ОП
3
Илья Детенышев
ЦЗ
30
Андреа Романьоли
ВР
1
Антон Шитов
ВР
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
87
Мераб Гарновский
ПВ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Спартак-2 - Чайка
2
1
2
8
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
2
8
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
академии "Спартак"
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21 августа
1
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21 августа
1
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
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1
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