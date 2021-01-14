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Малколм Баду
Малколм Баду
Завершил карьеру
23 июня 1997 (29), Берлин
#21 | Полузащитник
174 см
Германия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Спартак» объявил о расторжении контракта с Баду. Он ни разу не сыграл за основу
2021.01.14 16:33
9
Селюк: «Цорна можно было увольнять уже после того, как он привел в «Спартак» Баду»
2020.07.07 17:27
5
Sport24: «Спартак» ищет новый клуб для Баду
2020.06.18 12:44
12
Андронов: «Три футболиста «Спартака-2» прибыли в Россию через границу с Финляндией на велосипедах»
2020.06.16 00:27
19
Баду: «Во время матча услышал обезьянье уханье, но меня поразило, что соперники подошли и стали успокаивать»
2020.05.01 15:20
2
Полузащитник «Спартака-2» Баду: «По уровню ФНЛ между третьей и региональной лигой Германии»
2020.05.01 12:48
Глушенков и Баду не полетели со «Спартаком» на третий сбор
2020.02.12 11:01
17
Бакаев будет зарабатывать в «Рубине» 500 тысяч рублей в месяц. Баду в «Спартаке» получает больше
2020.01.24 22:29
15
Фото
Пляжный «Спартак»: «Братья, у нас клубный ЧМ на носу, нужно усиление! Отдадите Баду в аренду?»
2020.01.24 16:47
8
Баду: «Комментарии, что я кривоногий, задевают. Вы меня еще увидите!»
2020.01.18 08:20
4
Баду: «Конечно, Цорн знает меня, мы работали вместе раньше. Но это не значит, что в я «Спартаке» по его протекции»
2020.01.17 17:40
7
Фото
Рассказов, Баду, Гулиев, Селихов полетели в ОАЭ на первый сбор «Спартака»
2020.01.13 13:37
17
Мирзов, Игнатов и Баду вернулись в общую группу «Спартака»
2019.09.18 17:27
5
Баду: «В матче с «Брагой» у «Спартака» все получится, если сыграем, как с ЦСКА»
2019.08.22 01:31
5
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