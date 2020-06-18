Sport24: «Спартак» ищет новый клуб для Баду

Хорошая новость, ещё одно место освободилось для кого-то из молодых.
«Спартак» собирается прекратить сотрудничество с полузащитником Малколмом Баду.
По информации Sport24, 22-летнему немцу уже ищут новую команду, поскольку тренерский штаб москвичей на него не рассчитывает.
- Баду перебрался в «Спартак» прошлым летом из дубля «Вольфсбурга».
- Столичный клуб заплатил за хавбека 75 тысяч евро.
- Контракт между сторонами рассчитан до июня 2022 года.
- В активе игрока восемь матчей в составе «Спартака-2».