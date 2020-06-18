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    Sport24: «Спартак» ищет новый клуб для Баду

    «Спартак» собирается прекратить сотрудничество с полузащитником Малколмом Баду.

    По информации Sport24, 22-летнему немцу уже ищут новую команду, поскольку тренерский штаб москвичей на него не рассчитывает.

    • Баду перебрался в «Спартак» прошлым летом из дубля «Вольфсбурга».
    • Столичный клуб заплатил за хавбека 75 тысяч евро.
    • Контракт между сторонами рассчитан до июня 2022 года.
    • В активе игрока восемь матчей в составе «Спартака-2».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии11
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      Рейтинг: +17114

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Хорошая новость, ещё одно место освободилось для кого-то из молодых.

      0
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      Рейтинг: +4843

      JTherry 26 минут назад

      Баду - это перевод денег ему и Цорну в карман

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2514

      алдан2014 28 минут назад

      Зениту впарьте!

      0
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      Рейтинг: +8384

      Skull_Boy 45 минут назад

      Да кому он нужен, хотя место в Зените есть

      0
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      Рейтинг: +3458

      Борат 1 час назад

      посмотрел на его фотку - выглядит как настоящий спартач !
      стыдно за пищевик !
      гыгы

      2
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      Рейтинг: +1186

      GermanVo 1 час назад

      Легенда навсегда останется в истории Спартака.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1338

      Из Твери Леха > GermanVo 1 час назад

      Номер выведен из оборота.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      Валерий2705 2 часа назад

      Бедный Цорн, доп. заработок уходит

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      Рейтинг: +7017

      ilichkadr 2 часа назад

      Если тренерский штаб не рассчитывает, то на кой его вообще брали?

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      Рейтинг: +92

      Октавиус > ilichkadr 2 часа назад

      потому что Цорну надо было заработать

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      Рейтинг: +7017

      ilichkadr > Октавиус 1 час назад

      Сомневаюсь, что с 75 тысяч евро можно что-то заработать. Разве, что на три ящика пива "Трехгорное" и два блока сигаретTreasurer.

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