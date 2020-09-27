Малколм Баду - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Малколм
|Фамилия
|Баду
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Малколм
|Фамилия
|Баду
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Берлин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак-2
|14
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.12.2020
|1' -46'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|7:0
|Спартак-2 (Москва)
|29.11.2020
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:2
|Иртыш (Омск)
|25.11.2020
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Спартак-2 (Москва)
|21.11.2020
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:2
|Томь (Томск)
|15.11.2020
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Спартак-2 (Москва)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|0:4
|Пари НН (Нижний Новгород)
|13.10.2020
|1' -87'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Спартак-2 (Москва)
|76'
|09.10.2020
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:2
|Чайка (Песчанокопское)
|30'
|04.10.2020
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:2
|Спартак-2 (Москва)
|27.09.2020
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|23.09.2020
|1' -68'
|Алания (Владикавказ)
|2:1
|Спартак-2 (Москва)
|19.09.2020
|20' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|2:1
|Велес (Москва)
|32'
|27.08.2020
|46' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|22.08.2020
|1' -90'
|Иртыш (Омск)
|0:5
|Спартак-2 (Москва)
|18'
|16.08.2020
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Акрон (Тольятти)
|12.08.2020
|1' -87'
|Томь (Томск)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|08.08.2020
|90' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|01.08.2020
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)