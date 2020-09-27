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    Малколм Баду - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Малколм
    Фамилия Баду
    Команда Спартак
    Состав Молодежный
    Родной город Берлин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 июня 1997 (25 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак-2 14 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.12.2020 1' -46' Краснодар-2 (Краснодар) 7:0 Спартак-2 (Москва)
    29.11.2020 1' -90' Спартак-2 (Москва) 1:2 Иртыш (Омск)
    25.11.2020 1' -90' Акрон (Тольятти) 0:0 Спартак-2 (Москва)
    21.11.2020 1' -90' Спартак-2 (Москва) 1:2 Томь (Томск)
    15.11.2020 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:0 Спартак-2 (Москва)
    07.11.2020 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 0:4 Пари НН (Нижний Новгород)
    13.10.2020 1' -87' Крылья Советов (Самара) 2:1 Спартак-2 (Москва)
    76'
    09.10.2020 1' -90' Спартак-2 (Москва) 1:2 Чайка (Песчанокопское)
    30'
    04.10.2020 1' -90' Текстильщик (Иваново) 0:2 Спартак-2 (Москва)
    27.09.2020 1' -90' Спартак-2 (Москва) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    23.09.2020 1' -68' Алания (Владикавказ) 2:1 Спартак-2 (Москва)
    19.09.2020 20' -90' Спартак-2 (Москва) 2:1 Велес (Москва)
    32'
    27.08.2020 46' -90' Спартак-2 (Москва) 1:2 Краснодар-2 (Краснодар)
    22.08.2020 1' -90' Иртыш (Омск) 0:5 Спартак-2 (Москва)
    18'
    16.08.2020 1' -90' Спартак-2 (Москва) 1:0 Акрон (Тольятти)
    12.08.2020 1' -87' Томь (Томск) 1:2 Спартак-2 (Москва)
    08.08.2020 90' -90' Спартак-2 (Москва) 1:1 Торпедо (Москва)
    01.08.2020 Был в запасе Чертаново (Москва) 1:2 Спартак-2 (Москва)
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