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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Спартак-2
Торпедо - Спартак-2: обзор матча 15 ноября 2020
Торпедо
15.11.2020, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-2
33'
А. Рязанцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Спартак-2
Замена
С. Шустиков
️️️️
А. Калмыков
88'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
И. Лебеденко
74'
70'
Желтая карточка
А. Ташаев
62'
Замена
А. Ташаев
️️️️
Д. Петрунин
62'
Замена
В. Шитов
️️️️
Д. Маркитесов
Замена
А. Елисеев
️️️️
Р. Магаль
56'
Замена
И. Берковский
️️️️
Ф. Дворецков
52'
Замена
М. Шоркин
️️️️
А. Евдокимов
46'
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
44'
ГОЛ! 1:0!
А. Рязанцев
33'
Желтая карточка
А. Евдокимов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Спартак-2
57
Александр Селихов
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
99
Силванус Нимели
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
18
Константин Кертанов
АП
97
Денис Баланюк
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Спартак-2
88
Даниил Марков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
30
Андреа Романьоли
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
21
Малколм Баду
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
3-2-3-2
16
Ботнарь
28
Прошкин
99
Евдокимов
4
Редькович
44
Самсонов
28
Магаль
22
Дворецков
52
Нетфуллин
7
Рязанцев
90
Калмыков
10
Лебеденко
3-2-2-1-1
57
Селихов
3
Петрунин
0
Дьяков
95
Гапонов
23
Ходорченко
35
Миронов
8
Маркитесов
22
Бакалюк
9
Оганесян
99
Нимели
22
Дворецков
17
Берковский
17
Берковский
22
Дворецков
99
Евдокимов
16
Шоркин
16
Шоркин
99
Евдокимов
90
Калмыков
6
Шустиков
6
Шустиков
90
Калмыков
10
Лебеденко
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
10
Лебеденко
28
Магаль
4
Елисеев
4
Елисеев
28
Магаль
8
Маркитесов
73
Шитов
73
Шитов
8
Маркитесов
3
Петрунин
88
Ташаев
88
Ташаев
3
Петрунин
Остались в запасе
Торпедо
Спартак-2
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
18
Константин Кертанов
АП
27
Александр Орехов
ЦП
14
Евгений Конюхов
ВР
97
Денис Баланюк
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
88
Даниил Марков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
30
Андреа Романьоли
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
83
Максим Лайкин
ОП
7
Константин Шильцов
АП
30
Максим Данилин
ЦП
21
Малколм Баду
ЦП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
18
Константин Кертанов
АП
27
Александр Орехов
ЦП
14
Евгений Конюхов
ВР
97
Денис Баланюк
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Остались в запасе
88
Даниил Марков
ВР
1
Антон Шитов
ВР
30
Андреа Романьоли
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
83
Максим Лайкин
ОП
7
Константин Шильцов
АП
30
Максим Данилин
ЦП
21
Малколм Баду
ЦП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Торпедо - Спартак-2
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
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