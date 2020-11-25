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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Спартак-2
Акрон - Спартак-2: обзор матча 25 ноября 2020
Акрон
25.11.2020, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
0 : 0
Завершен
Спартак-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Спартак-2
Вторая желтая
А. Делькин
90'
+3
Желтая карточка
А. Делькин
90'
+2
85'
Замена
С. Кожедуб
️️️️
Д. Маркитесов
Желтая карточка
М. Жестоков
83'
Замена
С. Вахтеев
️️️️
М. Елеев
82'
75'
Замена
️️️️
С. Нимели
Замена
А. Босов
️️️️
Д. Квеквескири
68'
44'
Желтая карточка
Д. Маркитесов
Желтая карточка
Н. Верхунов
19'
Желтая карточка
С. Киряков
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
1
Юрий Нестеренко
ВР
5
Никита Верхунов
ЦЗ
77
Сергей Киряков
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Азнаур Герюгов
ОП
7
Василий Пьянченко
ОП
7
Сефер Эмини
ЦП
11
Даур Квеквескири
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
21
Малколм Баду
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
99
Силванус Нимели
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Акрон
12
Даниил Колесников
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
7
Николай Иванников
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
14
Сергей Вахтеев
ЦФ
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
4-2-1-2-1
1
Нестеренко
5
Верхунов
77
Киряков
66
Жестоков
12
Елеев
7
Герюгов
7
Пьянченко
7
Эмини
17
Газданов
11
Квеквескири
90
Делькин
3-2-3-1-1
1
Акмурзин
35
Миронов
0
Дьяков
95
Гапонов
97
Денисов
36
Воропаев
8
Маркитесов
22
Бакалюк
21
Баду
8
Игнатов
99
Нимели
12
Елеев
14
Вахтеев
14
Вахтеев
12
Елеев
11
Квеквескири
63
Босов
63
Босов
11
Квеквескири
8
Маркитесов
11
Кожедуб
11
Кожедуб
8
Маркитесов
Остались в запасе
Акрон
Спартак-2
12
Даниил Колесников
ВР
2
Владимир Друковский
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
99
Константин Морозов
ЛЗ
7
Николай Иванников
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Годунок
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
12
Даниил Колесников
ВР
2
Владимир Друковский
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
12
Павел Горбунов
ЦЗ
99
Константин Морозов
ЛЗ
7
Николай Иванников
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Годунок
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Акрон - Спартак-2
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Стадион:
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Акрон
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