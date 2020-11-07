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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Нижний Новгород
Спартак-2 - Нижний Новгород: обзор матча 07 ноября 2020
Спартак-2
07.11.2020, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
0 : 4
Завершен
Нижний Новгород
14'
Н. Калинский
72'
Т. Сулейманов
75'
И. Горбунов
88'
К. Гоцук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Нижний Новгород
88'
ГОЛ! 0:4!
К. Гоцук
84'
Замена
А. Галаджан
️️️️
Т. Сулейманов
77'
Замена
М. Осинов
️️️️
М. Султонов
75'
ГОЛ! 0:3!
И. Горбунов
74'
Желтая карточка
М. Гащенков
72'
ГОЛ! 0:2!
Т. Сулейманов
71'
Замена
М. Гащенков
️️️️
А. Шарипов
Замена
С. Нимели
️️️️
М. Данилин
70'
69'
Замена
И. Горбунов
️️️️
Н. Калинский
67'
Желтая карточка
А. Ставпец
62'
Желтая карточка
М. Султонов
56'
Замена
А. Ставпец
️️️️
А. Попов
55'
Желтая карточка
А. Шарипов
Замена
Л. Миронов
️️️️
А. Воропаев
46'
Желтая карточка
Д. Денисов
44'
25'
Желтая карточка
А. Сапета
14'
ГОЛ! 0:1!
Н. Калинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
30
Андреа Романьоли
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
22
Никита Бакалюк
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Спартак-2
88
Даниил Марков
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
21
Малколм Баду
ЦП
99
Силванус Нимели
ЦФ
Нижний Новгород
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
0
Михаил Осинов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
77
Михаил Гащенков
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Романьоли
23
Ходорченко
3
Петрунин
0
Дьяков
36
Воропаев
97
Денисов
22
Бакалюк
30
Данилин
11
Кожедуб
17
Шитов
73
Шитов
3-1-3-2-1
31
Анисимов
11
Темников
24
Гоцук
7
Маляров
22
Каккоев
41
Сапета
73
Шарипов
78
Калинский
18
Попов
28
Султонов
99
Сулейманов
30
Данилин
99
Нимели
99
Нимели
30
Данилин
36
Воропаев
35
Миронов
35
Миронов
36
Воропаев
28
Султонов
0
Осинов
0
Осинов
28
Султонов
78
Калинский
17
Горбунов
17
Горбунов
78
Калинский
99
Сулейманов
57
Галаджан
57
Галаджан
99
Сулейманов
73
Шарипов
77
Гащенков
77
Гащенков
73
Шарипов
18
Попов
16
Ставпец
16
Ставпец
18
Попов
Остались в запасе
Спартак-2
Нижний Новгород
88
Даниил Марков
ВР
27
Ильяс Муминов
ЦП
83
Максим Лайкин
ОП
21
Малколм Баду
ЦП
3
Илья Детенышев
ЦЗ
Главный тренер
Роман Пилипчук
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
88
Даниил Марков
ВР
27
Ильяс Муминов
ЦП
83
Максим Лайкин
ОП
21
Малколм Баду
ЦП
3
Илья Детенышев
ЦЗ
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Спартак-2 - Нижний Новгород
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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