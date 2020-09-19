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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Велес
Спартак-2 - Велес: обзор матча 19 сентября 2020
Спартак-2
19.09.2020, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 1
Завершен
Велес
4'
С. Кожедуб
55'
С. Оганесян
90+4'
Н. Кирсанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Велес
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Н. Кирсанов
82'
Пенальти не реализован!
С. Алиев
Замена
В. Шитов
️️️️
М. Игнатов
81'
77'
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Максименко
Желтая карточка
С. Кожедуб
73'
Замена
С. Нимели
️️️️
С. Кожедуб
73'
72'
Замена
С. Гаракоев
️️️️
А. Баев
Желтая карточка
Н. Бакалюк
67'
Желтая карточка
Р. Литвинов
64'
64'
Замена
А. Вакулич
️️️️
П. Котов
59'
Замена
С. Алиев
️️️️
И. Климов
Замена
Н. Бакалюк
️️️️
И. Муминов
57'
ГОЛ! 2:0!
С. Оганесян
55'
38'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
Д. Поляков
Желтая карточка
М. Баду
32'
30'
Желтая карточка
А. Баев
21'
Желтая карточка
Д. Поляков
Замена
М. Баду
️️️️
Л. Миронов
20'
ГОЛ! 1:0!
С. Кожедуб
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Артем Поплевченков
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Велес
93
Алексей Городовой
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Данила Поляков
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Спартак-2
30
Андреа Романьоли
ВР
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
21
Малколм Баду
ЦП
30
Максим Данилин
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
99
Силванус Нимели
ЦФ
86
Тимур Осмоловский
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
44
Александр Михайлов
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
59
Никита Макаров
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
9
Саид Алиев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
3-2-1-3
1
Поплевченков
35
Миронов
68
Литвинов
0
Дьяков
36
Воропаев
97
Денисов
27
Муминов
11
Кожедуб
8
Игнатов
9
Оганесян
3-3-1-1-1
93
Городовой
3
Ботака-Иобома
22
Родионов
80
Климов
24
Кахидзе
5
Осипов
17
Котов
8
Поляков
9
Максименко
21
Баев
11
Кожедуб
99
Нимели
99
Нимели
11
Кожедуб
35
Миронов
21
Баду
21
Баду
35
Миронов
8
Игнатов
73
Шитов
73
Шитов
8
Игнатов
27
Муминов
22
Бакалюк
22
Бакалюк
27
Муминов
8
Поляков
10
Кирсанов
10
Кирсанов
8
Поляков
80
Климов
9
Алиев
9
Алиев
80
Климов
17
Котов
24
Вакулич
24
Вакулич
17
Котов
21
Баев
33
Гаракоев
33
Гаракоев
21
Баев
9
Максименко
23
Стефанович
23
Стефанович
9
Максименко
Остались в запасе
Спартак-2
Велес
86
Тимур Осмоловский
ЦФ
30
Максим Данилин
ЦП
83
Максим Лайкин
ОП
3
Илья Детенышев
ЦЗ
30
Андреа Романьоли
ВР
1
Антон Шитов
ВР
Главный тренер
Роман Пилипчук
13
Петр Косаревский
ВР
44
Александр Михайлов
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
59
Никита Макаров
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
86
Тимур Осмоловский
ЦФ
30
Максим Данилин
ЦП
83
Максим Лайкин
ОП
3
Илья Детенышев
ЦЗ
30
Андреа Романьоли
ВР
1
Антон Шитов
ВР
Остались в запасе
13
Петр Косаревский
ВР
44
Александр Михайлов
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
59
Никита Макаров
ЦП
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Спартак-2 - Велес
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Стадион:
академии "Спартак"
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