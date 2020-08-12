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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Спартак-2
Томь - Спартак-2: обзор матча 12 августа 2020
Томь
12.08.2020, среда, 14:30
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 2
Завершен
Спартак-2
12'
И. Визнович
17'
Д. Талалай (АГ)
64'
С. Оганесян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Спартак-2
87'
Замена
С. Кожедуб
️️️️
М. Баду
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
Д. Талалай
84'
79'
Замена
Д. Денисов
️️️️
М. Игнатов
Замена
А. Текучев
️️️️
П. Долгов
72'
Замена
А. Ахъядов
️️️️
П. Киреенко
70'
Желтая карточка
И. Зуев
69'
64'
ГОЛ! 1:2!
С. Оганесян
61'
Пенальти не реализован!
С. Нимели
Желтая карточка
Д. Талалай
59'
Замена
Д. Буранов
️️️️
О. Шалаев
46'
44'
Желтая карточка
В. Дьяков
Желтая карточка
А. Синяк
39'
Желтая карточка
П. Киреенко
26'
17'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Талалай
14'
Желтая карточка
А. Воропаев
ГОЛ! 1:0!
И. Визнович
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
98
Илья Визнович
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
21
Малколм Баду
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
99
Силванус Нимели
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Томь
63
Никита Зубчихин
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
21
Андрей Текучев
ОП
90
Иван Андреев
ЦП
88
Данила Буранов
ЦП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
3-1-2-2-2
99
Арапов
51
Синяк
4
Белов
58
Зуев
18
Шалаев
8
Талалай
22
Иванов
13
Киреенко
60
Казанков
91
Долгов
98
Визнович
3-2-2-2-1
1
Акмурзин
3
Петрунин
68
Литвинов
0
Дьяков
35
Миронов
36
Воропаев
21
Баду
22
Бакалюк
9
Оганесян
8
Игнатов
99
Нимели
91
Долгов
21
Текучев
21
Текучев
91
Долгов
18
Шалаев
88
Буранов
88
Буранов
18
Шалаев
8
Талалай
99
Каменщиков
99
Каменщиков
8
Талалай
13
Киреенко
33
Ахъядов
33
Ахъядов
13
Киреенко
8
Игнатов
97
Денисов
97
Денисов
8
Игнатов
21
Баду
11
Кожедуб
11
Кожедуб
21
Баду
Остались в запасе
Томь
Спартак-2
90
Иван Андреев
ЦП
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
63
Никита Зубчихин
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
3
Илья Детенышев
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
1
Антон Шитов
ВР
83
Максим Лайкин
ОП
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
90
Иван Андреев
ЦП
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
63
Никита Зубчихин
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
93
Виталий Каленкович
ЛП
Остались в запасе
3
Илья Детенышев
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
1
Антон Шитов
ВР
83
Максим Лайкин
ОП
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Томь - Спартак-2
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Труд
Новости команд
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