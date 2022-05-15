Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Томь
Волгарь - Томь: обзор матча 15 мая 2022
Волгарь
15.05.2022, воскресенье, 17:30
Россия. ФНЛ, 37 тур
0 : 3
Завершен
Томь
32'
Д. Дуарте
71'
С. Обивалин
75'
С. Обивалин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Томь
Замена
А. Карпов
️️️️
К. Косарев
81'
75'
ГОЛ! 0:3!
С. Обивалин
71'
ГОЛ! 0:2!
С. Обивалин
70'
Замена
С. Обивалин
️️️️
А. Галаджан
Замена
️️️️
А. Носов
64'
Замена
Д. Лесников
️️️️
И. Стефанович
64'
Замена
А. Болонин
️️️️
А. Симонян
63'
61'
Замена
Н. Коробов
️️️️
Д. Горовых
55'
Желтая карточка
А. Абрамов
Замена
А. Погосов
️️️️
И. Ращеня
46'
46'
Замена
Ю. Першин
️️️️
С. Зуйков
Желтая карточка
Н. Печенкин
42'
32'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дуарте
Желтая карточка
А. Носов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
11
Александр Носов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Томь
60
Владислав Полетаев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Дениш Дуарте
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
27
Даниил Горовых
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
21
Алексей Баев
ЦП
11
Александр Болонин
ЦП
23
Илья Гоманюк
ЦП
77
Артур Карпов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
9
Никита Коробов
ОП
29
Павел Кудряшов
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
3-1-1-1-4
81
Смирнов
6
Печенкин
4
Локтионов
4
Ращеня
8
Капленко
7
Павлишин
10
Симонян
11
Носов
23
Стефанович
22
Косарев
43
Гилязетдинов
3-4-1-1-1
60
Полетаев
4
Абрамов
3
Дуарте
80
Климов
23
Зуйков
27
Горовых
13
Кубышкин
13
Почивалин
72
Гордюшенко
10
Кирсанов
57
Галаджан
4
Ращеня
24
Погосов
24
Погосов
4
Ращеня
10
Симонян
11
Болонин
11
Болонин
10
Симонян
22
Косарев
77
Карпов
77
Карпов
22
Косарев
23
Стефанович
17
Лесников
17
Лесников
23
Стефанович
23
Зуйков
10
Першин
10
Першин
23
Зуйков
57
Галаджан
88
Обивалин
88
Обивалин
57
Галаджан
27
Горовых
9
Коробов
9
Коробов
27
Горовых
Остались в запасе
Волгарь
Томь
56
Виктор Демьянов
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
21
Алексей Баев
ЦП
23
Илья Гоманюк
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
99
Дмитрий Арапов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
29
Павел Кудряшов
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
Остались в запасе
56
Виктор Демьянов
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
21
Алексей Баев
ЦП
23
Илья Гоманюк
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
29
Павел Кудряшов
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
Статистика матча Волгарь - Томь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Волгарь
Томь
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+