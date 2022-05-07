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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Томь
СКА-Хабаровск - Томь: обзор матча 07 мая 2022
СКА-Хабаровск
07.05.2022, суббота, 08:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
2 : 0
Завершен
Томь
59'
Г. Гонгадзе
75'
Р. Мануйлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Томь
89'
Желтая карточка
П. Кудряшов
84'
Замена
К. Корж
️️️️
Н. Кирсанов
Замена
М. Тихонов
️️️️
А. Гаглоев
82'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
Д. Караев
82'
ГОЛ! 2:0!
Р. Мануйлов
75'
74'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
Ю. Першин
72'
Желтая карточка
С. Обивалин
Замена
М. Мартусевич
️️️️
М. Гащенков
71'
67'
Замена
Н. Коробов
️️️️
И. Кубышкин
65'
Желтая карточка
И. Кубышкин
Замена
Р. Мануйлов
️️️️
К. Алиев
62'
ГОЛ! 1:0!
Г. Гонгадзе
59'
Желтая карточка
К. Алиев
52'
42'
Желтая карточка
Д. Горовых
34'
Желтая карточка
Н. Кирсанов
Желтая карточка
И. Квеквескири
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
36
Никита Шищенко
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
10
Давид Караев
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Томь
60
Владислав Полетаев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
3
Дениш Дуарте
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
27
Роман Мануйлов
ПЗ
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
14
Валентин Андямов
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Никита Коробов
ОП
16
Александр Ставпец
ПВ
29
Павел Кудряшов
ПВ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
10
Константин Корж
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Сугробов
17
Фомин
36
Шищенко
25
Эмерсон
33
Квеквескири
11
Гаглоев
77
Гащенков
11
Цаллагов
10
Гонгадзе
10
Алиев
10
Караев
4-2-1-2-1
60
Полетаев
4
Абрамов
88
Обивалин
3
Дуарте
13
Почивалин
27
Горовых
13
Кубышкин
72
Гордюшенко
10
Кирсанов
10
Першин
57
Галаджан
10
Алиев
27
Мануйлов
27
Мануйлов
10
Алиев
77
Гащенков
24
Мартусевич
24
Мартусевич
77
Гащенков
11
Гаглоев
44
Тихонов
44
Тихонов
11
Гаглоев
10
Караев
11
Дмитриев
11
Дмитриев
10
Караев
13
Кубышкин
9
Коробов
9
Коробов
13
Кубышкин
10
Першин
29
Кудряшов
29
Кудряшов
10
Першин
10
Кирсанов
10
Корж
10
Корж
10
Кирсанов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Томь
14
Валентин Андямов
ОП
41
Сергей Самок
ВР
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
16
Александр Ставпец
ПВ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
99
Дмитрий Арапов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
Остались в запасе
14
Валентин Андямов
ОП
41
Сергей Самок
ВР
57
Магомеднаби Ягьяев
ПЗ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Ставпец
ПВ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
99
Дмитрий Арапов
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча СКА-Хабаровск - Томь
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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