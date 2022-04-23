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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Текстильщик
Томь - Текстильщик: обзор матча 23 апреля 2022
Томь
23.04.2022, суббота, 12:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
1 : 0
Завершен
Текстильщик
37'
Н. Кирсанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Томь - Текстильщик
Замена
И. Климов
️️️️
А. Абрамов
85'
85'
Замена
М. Бачинский
️️️️
В. Стеклов
84'
Замена
М. Сидоров
️️️️
А. Горюшкин
Желтая карточка
С. Радостев
81'
Замена
Н. Коробов
️️️️
Д. Горовых
73'
Замена
С. Радостев
️️️️
Н. Кирсанов
73'
62'
Замена
А. Шленкин
️️️️
В. Сергеев
61'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
Х. Машуков
Замена
К. Корж
️️️️
А. Галаджан
58'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
В. Почивалин
46'
Желтая карточка
А. Галаджан
45'
+2
45'
Желтая карточка
А. Макушкин
39'
Желтая карточка
А. Горюшкин
ГОЛ! 1:0!
Н. Кирсанов
37'
30'
Желтая карточка
Х. Машуков
Желтая карточка
В. Почивалин
13'
6'
Желтая карточка
И. Шведюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
60
Владислав Полетаев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
3
Дениш Дуарте
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
27
Даниил Горовых
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
7
Илья Шведюк
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Алексей Горюшкин
ПП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
Главный тренер
Александр Гущин
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
9
Никита Коробов
ОП
10
Семен Радостев
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
10
Константин Корж
ЦФ
Текстильщик
96
Александр Миронов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
22
Егор Вербин
ОП
81
Максим Сидоров
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
7
Александр Шленкин
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
3-4-1-1-1
60
Полетаев
4
Абрамов
88
Обивалин
3
Дуарте
13
Почивалин
27
Горовых
13
Кубышкин
23
Зуйков
72
Гордюшенко
10
Кирсанов
57
Галаджан
4-1-3-2
1
Смирнов
5
Матвийчук
20
Малания
90
Хрипков
23
Макушкин
7
Шведюк
7
Горюшкин
20
Стеклов
0
Машуков
97
Гогричиани
14
Сергеев
4
Абрамов
80
Климов
80
Климов
4
Абрамов
27
Горовых
9
Коробов
9
Коробов
27
Горовых
10
Кирсанов
10
Радостев
10
Радостев
10
Кирсанов
13
Почивалин
29
Кудряшов
29
Кудряшов
13
Почивалин
57
Галаджан
10
Корж
10
Корж
57
Галаджан
0
Машуков
9
Мосейчук
9
Мосейчук
0
Машуков
7
Горюшкин
81
Сидоров
81
Сидоров
7
Горюшкин
14
Сергеев
7
Шленкин
7
Шленкин
14
Сергеев
20
Стеклов
77
Бачинский
77
Бачинский
20
Стеклов
Остались в запасе
Томь
Текстильщик
10
Юрий Першин
ЛВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
22
Егор Вербин
ОП
96
Александр Миронов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Гущин
Остались в запасе
10
Юрий Першин
ЛВ
99
Дмитрий Арапов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
Остались в запасе
22
Егор Вербин
ОП
96
Александр Миронов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Гущин
Статистика матча Томь - Текстильщик
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Артур Зайнагутдинов (Уфа)
Юрий Ярушкин (Вологда)
Делегат:
Евгений Летин (Московская область)
Инспектор:
Андрей Иванов (Кострома)
Стадион:
Труд
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