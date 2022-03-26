Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Александр Гущин

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Гущин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 16 мая 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Текстильщик 6 0 5 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.03.2022 СКА-Хабаровск 4 : 0 Текстильщик
    02.04.2022 Волгарь 1 : 1 Текстильщик
    06.04.2022 Текстильщик 1 : 2 Металлург Л
    10.04.2022 Балтика 3 : 0 Текстильщик
    16.04.2022 Текстильщик 0 : 5 Факел
    23.04.2022 Томь 1 : 0 Текстильщик
    • Читайте нас: 
    11