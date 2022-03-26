Александр Гущин - статистика
Тренер
|Имя
|Александр
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Гущин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|16 мая 1966
|Имя
|Александр
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Гущин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|16 мая 1966
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Текстильщик
|6
|0
|5
|1
|Дата
|Матч
|26.03.2022
|СКА-Хабаровск
|4 : 0
|Текстильщик
|02.04.2022
|Волгарь
|1 : 1
|Текстильщик
|06.04.2022
|Текстильщик
|1 : 2
|Металлург Л
|10.04.2022
|Балтика
|3 : 0
|Текстильщик
|16.04.2022
|Текстильщик
|0 : 5
|Факел
|23.04.2022
|Томь
|1 : 0
|Текстильщик