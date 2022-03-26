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    Александр Гущин - статистика

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Гущин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 16 мая 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Текстильщик 6 0 5 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.03.2022 СКА-Хабаровск 4 : 0 Текстильщик
    02.04.2022 Волгарь 1 : 1 Текстильщик
    06.04.2022 Текстильщик 1 : 2 Металлург Л
    10.04.2022 Балтика 3 : 0 Текстильщик
    16.04.2022 Текстильщик 0 : 5 Факел
    23.04.2022 Томь 1 : 0 Текстильщик
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