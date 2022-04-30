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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Олимп-Долгопрудный - Томь
Олимп-Долгопрудный - Томь: обзор матча 30 апреля 2022
Олимп-Долгопрудный
30.04.2022, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
1 : 0
Завершен
Томь
76'
М. Караев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимп-Долгопрудный - Томь
Красная карточка
В. Гранат
90'
+1
Желтая карточка
М. Караев
86'
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
Э. Булия
84'
Желтая карточка
Э. Булия
82'
82'
Замена
С. Радостев
️️️️
И. Кубышкин
ГОЛ! 1:0!
М. Караев
76'
Желтая карточка
М. Коваленко
75'
73'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
Ю. Першин
73'
Замена
К. Корж
️️️️
А. Галаджан
72'
Замена
Н. Коробов
️️️️
Д. Горовых
65'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
Замена
М. Караев
️️️️
М. Сухомлинов
60'
Замена
З. Тарасенко
️️️️
И. Сафронов
60'
Желтая карточка
Д. Кутин
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
23
Георгий Натабашвили
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
4
Филип Иполе
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
37
Роман Косянчук
ЦП
7
Илья Сафронов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Томь
60
Владислав Полетаев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Дениш Дуарте
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
1
Станислав Черчесов
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
8
Захар Тарасенко
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
77
Виктор Королев
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
9
Никита Коробов
ОП
10
Семен Радостев
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
10
Константин Корж
ЦФ
3-3-1-1-2
23
Натабашвили
13
Гранат
15
Коваленко
4
Иполе
33
Сухомлинов
52
Петухов
5
Кутин
37
Косянчук
7
Сафронов
91
Булия
24
Коротаев
4-2-1-2-1
60
Полетаев
4
Абрамов
3
Дуарте
88
Обивалин
13
Почивалин
27
Горовых
13
Кубышкин
72
Гордюшенко
10
Кирсанов
10
Першин
57
Галаджан
33
Сухомлинов
49
Караев
49
Караев
33
Сухомлинов
7
Сафронов
8
Тарасенко
8
Тарасенко
7
Сафронов
91
Булия
89
Дорофеев
89
Дорофеев
91
Булия
27
Горовых
9
Коробов
9
Коробов
27
Горовых
13
Кубышкин
10
Радостев
10
Радостев
13
Кубышкин
10
Першин
29
Кудряшов
29
Кудряшов
10
Першин
57
Галаджан
10
Корж
10
Корж
57
Галаджан
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Томь
1
Станислав Черчесов
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
99
Дмитрий Арапов
ВР
77
Виктор Королев
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Черчесов
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
77
Виктор Королев
ЦЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Томь
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
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