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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Олимп-Долгопрудный
Оренбург - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 07 мая 2022
Оренбург
07.05.2022, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
2 : 2
Завершен
Олимп-Долгопрудный
27'
В. Обухов
40'
Н. Прудников
39'
Ф. Иполе
62'
А. Коротаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оренбург - Олимп-Долгопрудный
Вторая желтая
А. Малых
90'
+2
Замена
Д. Васильев
️️️️
А. Ойеволе
85'
Замена
А. Корян
️️️️
Н. Титков
84'
75'
Замена
Д. Ома Ада
️️️️
И. Сафронов
Замена
А. Эктов
️️️️
К. Печенин
73'
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
В. Обухов
73'
62'
ГОЛ! 2:2!
А. Коротаев
61'
Замена
Р. Косянчук
️️️️
Д. Дулаев
54'
Желтая карточка
З. Тарасенко
ГОЛ! 2:1!
Н. Прудников
40'
39'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Иполе
Желтая карточка
Н. Прудников
29'
ГОЛ! 1:0!
В. Обухов
27'
Желтая карточка
А. Малых
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Николай Титков
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Олимп-Долгопрудный
35
Виталий Сычев
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
4
Филип Иполе
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Захар Тарасенко
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
15
Александр Эктов
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
11
Артем Шаболин
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
77
Аршак Корян
ПВ
69
Семен Юрин
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
1
Станислав Черчесов
ВР
31
Илья Абаев
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
37
Роман Косянчук
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
3-3-2-2
1
Кеняйкин
2
Полуяхтов
4
Хотулев
58
Ойеволе
2
Печенин
8
Аюпов
12
Малых
18
Титков
55
Капленко
13
Обухов
11
Прудников
4-1-1-2-2
35
Сычев
4
Иполе
4
Калачев
15
Коваленко
49
Караев
52
Петухов
8
Тарасенко
7
Сафронов
89
Дорофеев
84
Дулаев
24
Коротаев
2
Печенин
15
Эктов
15
Эктов
2
Печенин
58
Ойеволе
18
Васильев
18
Васильев
58
Ойеволе
13
Обухов
17
Ковалев
17
Ковалев
13
Обухов
18
Титков
77
Корян
77
Корян
18
Титков
84
Дулаев
37
Косянчук
37
Косянчук
84
Дулаев
7
Сафронов
99
Ада
99
Ада
7
Сафронов
Остались в запасе
Оренбург
Олимп-Долгопрудный
1
Евгений Гошев
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
11
Артем Шаболин
АП
69
Семен Юрин
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
8
Дмитрий Пахомов
ОП
1
Станислав Черчесов
ВР
31
Илья Абаев
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
Остались в запасе
1
Евгений Гошев
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
11
Артем Шаболин
АП
69
Семен Юрин
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Остались в запасе
8
Дмитрий Пахомов
ОП
1
Станислав Черчесов
ВР
31
Илья Абаев
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Оренбург - Олимп-Долгопрудный
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
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