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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Олимп-Долгопрудный - Акрон
Олимп-Долгопрудный - Акрон: обзор матча 15 мая 2022
Олимп-Долгопрудный
15.05.2022, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
0 : 2
Завершен
Акрон
11'
К. Базелюк
48'
В. Марухин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимп-Долгопрудный - Акрон
73'
Замена
С. Кожедуб
️️️️
В. Марухин
73'
Замена
Е. Бойцов
️️️️
М. Палиенко
71'
Желтая карточка
И. Зуев
Желтая карточка
И. Петухов
68'
Желтая карточка
Ф. Иполе
65'
62'
Желтая карточка
М. Палиенко
Замена
️️️️
З. Тарасенко
61'
Замена
М. Сухомлинов
️️️️
Н. Дорофеев
60'
57'
Замена
Д. Сасин
️️️️
К. Гираев
56'
Замена
А. Делькин
️️️️
К. Базелюк
Замена
М. Коваленко
️️️️
Д. Кутин
52'
48'
ГОЛ! 0:2!
В. Марухин
46'
Замена
А. Потапов
️️️️
И. Чудин
29'
Желтая карточка
В. Марухин
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Базелюк
10'
Желтая карточка
К. Савичев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
35
Виталий Сычев
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
4
Филип Иполе
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
8
Захар Тарасенко
ЦП
37
Роман Косянчук
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Антон Килин
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
9
Карим Гираев
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Виталий Панов
Олимп-Долгопрудный
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
3
Джозеф Окоро
ЦП
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Акрон
24
Алил Магомедов
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
55
Джео Данни Экра
ОП
68
Ефим Бойцов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
63
Александр Босов
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Сычев
49
Караев
4
Иполе
4
Калачев
5
Кутин
52
Петухов
8
Тарасенко
37
Косянчук
89
Дорофеев
7
Сафронов
24
Коротаев
4-1-2-3
13
Волков
4
Савичев
58
Зуев
3
Сагуткин
4
Рогач
27
Чудин
18
Килин
99
Палиенко
10
Базелюк
9
Гираев
12
Марухин
89
Дорофеев
33
Сухомлинов
33
Сухомлинов
89
Дорофеев
5
Кутин
15
Коваленко
15
Коваленко
5
Кутин
12
Марухин
11
Кожедуб
11
Кожедуб
12
Марухин
99
Палиенко
68
Бойцов
68
Бойцов
99
Палиенко
27
Чудин
88
Потапов
88
Потапов
27
Чудин
9
Гираев
77
Сасин
77
Сасин
9
Гираев
10
Базелюк
90
Делькин
90
Делькин
10
Базелюк
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Акрон
8
Дмитрий Пахомов
ОП
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
3
Джозеф Окоро
ЦП
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
63
Александр Босов
ПВ
24
Алил Магомедов
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
55
Джео Данни Экра
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Виталий Панов
Остались в запасе
8
Дмитрий Пахомов
ОП
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
3
Джозеф Окоро
ЦП
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Остались в запасе
63
Александр Босов
ПВ
24
Алил Магомедов
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
55
Джео Данни Экра
ОП
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Виталий Панов
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Акрон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
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Олимп-Долгопрудный
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