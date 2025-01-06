Гранат высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

Бывший защитник «Динамо», «Спартака», «Рубина» и сборной России Владимир Гранат оценил возможность возвращения красно-белыми вингера Квинси Промеса.

– Вчера Промес анонсировал свое возвращение в «Спартак». У него в конце января будет суд, который должен разрешить ему выезд из ОАЭ, и тогда Квинси присоединится к «Спартаку». Что об этом думаете?

– Пока никак не отношусь к этой ситуации, потому что не слежу сейчас за его карьерой. И такой новости тоже пока не слышал.

– Этот легионер пригодился бы нынешнему «Спартаку»?

– У него отличные футбольные и лидерские качества. Если он будет находиться в такой же форме, в какой раньше играл за «Спартак», то это обязательно помогло бы команде.

– Сейчас Промес выступает за «Дубай Юнайтед». Вас не смущает уровень лиги и клуба, или сейчас просто важно получать игровую практику?

– Да, сейчас самое важное – поддерживать свою форму, потому что потом ему будет проще набрать нужные кондиции.

– Если Промес вернется, это увеличит шансы «Спартака» на чемпионство?

– Сложно сказать, потому что непонятно, вольется ли он в игру команды, найдет ли контакт с новым главным тренером, и вообще, в каком состоянии он приедет, тоже большой вопрос.

– Считаете, ему не будет гарантировано место в стартовом составе?

– Было бы странно, если бы после такого промежутка ему кто-то гарантировал бы место на поле. Это было бы как минимум неправильно. Свое право выходить в составе надо завоевывать. А сейчас команда и так на ходу.

– Вчера «Спартак» в соцсетях поздравил Промеса с 33-летием. Говорит ли то о том, что клуб его все-таки ждет?

– В первую очередь это говорит о том, что он немало сделал для «Спартака», и клуб это ценит.

– Кроме России Промесу ехать особо некуда, поскольку договор с Нидерландами об экстрадиции у России отсутствует. Получается, что в любом случае он продолжит карьеру в РПЛ?

– Я не вижу других вариантов для него. Ну, либо он может остаться играть в Эмиратах за какой-то более серьезный клуб.