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    • Гранат высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

    Гранат высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

    Бывший защитник «Динамо», «Спартака», «Рубина» и сборной России Владимир Гранат оценил возможность возвращения красно-белыми вингера Квинси Промеса.

    – Вчера Промес анонсировал свое возвращение в «Спартак». У него в конце января будет суд, который должен разрешить ему выезд из ОАЭ, и тогда Квинси присоединится к «Спартаку». Что об этом думаете?

    – Пока никак не отношусь к этой ситуации, потому что не слежу сейчас за его карьерой. И такой новости тоже пока не слышал.

    – Этот легионер пригодился бы нынешнему «Спартаку»?

    – У него отличные футбольные и лидерские качества. Если он будет находиться в такой же форме, в какой раньше играл за «Спартак», то это обязательно помогло бы команде.

    – Сейчас Промес выступает за «Дубай Юнайтед». Вас не смущает уровень лиги и клуба, или сейчас просто важно получать игровую практику?

    – Да, сейчас самое важное – поддерживать свою форму, потому что потом ему будет проще набрать нужные кондиции.

    – Если Промес вернется, это увеличит шансы «Спартака» на чемпионство?

    – Сложно сказать, потому что непонятно, вольется ли он в игру команды, найдет ли контакт с новым главным тренером, и вообще, в каком состоянии он приедет, тоже большой вопрос.

    – Считаете, ему не будет гарантировано место в стартовом составе?

    – Было бы странно, если бы после такого промежутка ему кто-то гарантировал бы место на поле. Это было бы как минимум неправильно. Свое право выходить в составе надо завоевывать. А сейчас команда и так на ходу.

    – Вчера «Спартак» в соцсетях поздравил Промеса с 33-летием. Говорит ли то о том, что клуб его все-таки ждет?

    – В первую очередь это говорит о том, что он немало сделал для «Спартака», и клуб это ценит.

    – Кроме России Промесу ехать особо некуда, поскольку договор с Нидерландами об экстрадиции у России отсутствует. Получается, что в любом случае он продолжит карьеру в РПЛ?

    – Я не вижу других вариантов для него. Ну, либо он может остаться играть в Эмиратах за какой-то более серьезный клуб.

    • Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
    • В марте прошлого года Промес не смог уехать из ОАЭ после сбора со «Спартаком».
    • Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
    • Нидерланды пока не смогли добиться экстрадиции футболиста из ОАЭ.
    • Летом у Промеса истек контракт со «Спартаком». Сейчас он играет за клуб «Юнайтед» из Дубая.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Сегодня, 11:44
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    Комментарии (12)
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    WE ARE FOR PETER
    1736153195
    Да хватит уже про преступника гонять
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    Тинез Розоп
    1736153583
    Немытые только и ждут эту новость, чтоб на обсирании заработать. Радуйтесь неадекваты…
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