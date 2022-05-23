РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам

Комиссия РФС по лицензированию рассмотрела 49 заявок от клубов РПЛ и ФНЛ.

Шесть клубов получили отказ в выдаче лицензии на сезон-2022/23 в связи с невыполнением обязательных критериев:

Рассмотрение заявки ростовского СКА перенесено на 30 мая.

Клубы могут подать апелляцию на принятые решения в установленные сроки.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?