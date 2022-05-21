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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик
Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик: обзор матча 21 мая 2022
Олимп-Долгопрудный
21.05.2022, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
2 : 4
Завершен
Нефтехимик
87'
Н. Дорофеев
90+2'
Д. Ома Ада
14'
П. Баранов
56'
М. Данилин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик
ГОЛ! 2:2!
Д. Ома Ада
90'
+2
Желтая карточка
М. Коваленко
89'
ГОЛ! 1:2!
Н. Дорофеев
87'
86'
Желтая карточка
Л. Шарифуллин
76'
Замена
Л. Шарифуллин
️️️️
В. Москвичев
76'
Замена
М. Ширяев
️️️️
М. Шоркин
68'
Желтая карточка
В. Москвичев
62'
Замена
М. Ситдиков
️️️️
П. Котов
61'
Замена
М. Уридия
️️️️
М. Данилин
56'
ГОЛ! 0:2!
М. Данилин
46'
Замена
Д. Хубаев
️️️️
Р. Денисов
Замена
А. Бахтияров
️️️️
Д. Дулаев
46'
Замена
Д. Ома Ада
️️️️
С. Масимов
46'
Желтая карточка
Д. Дулаев
45'
14'
ГОЛ! 0:1!
П. Баранов
1'
Желтая карточка
М. Шоркин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
1
Станислав Черчесов
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
4
Филип Иполе
ЦЗ
7
Илья Сафронов
ПЗ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
89
Никита Дорофеев
АП
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Самир Масимов
ЦФ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
16
Роман Денисов
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
11
Егор Пруцев
ПВ
39
Максим Данилин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Олимп-Долгопрудный
31
Илья Абаев
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
3-3-1-3
1
Черчесов
15
Коваленко
4
Калачев
4
Иполе
33
Сухомлинов
8
Пахомов
7
Сафронов
89
Дорофеев
84
Дулаев
11
Масимов
24
Коротаев
4-2-1-2-1
18
Исупов
21
Бердников
16
Шоркин
44
Калугин
17
Котов
5
Москвичев
16
Денисов
4
Баранов
11
Пруцев
21
Галиулин
39
Данилин
84
Дулаев
17
Бахтияров
17
Бахтияров
84
Дулаев
11
Масимов
99
Ада
99
Ада
11
Масимов
39
Данилин
25
Уридия
25
Уридия
39
Данилин
16
Денисов
2
Хубаев
2
Хубаев
16
Денисов
16
Шоркин
12
Ширяев
12
Ширяев
16
Шоркин
5
Москвичев
19
Шарифуллин
19
Шарифуллин
5
Москвичев
17
Котов
2
Ситдиков
2
Ситдиков
17
Котов
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Нефтехимик
31
Илья Абаев
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
1
Андрей Голубев
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
26
Григорий Кеваев
ВР
20
Ариан Мршуля
ЦЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Нефтехимик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Евгений Синянский (Ярославль)
Артур Зайнагутдинов (Уфа)
Делегат:
Александр Коротченко (Салават)
Инспектор:
Сергей Хральцов (Москва)
Стадион:
Салют
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