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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Олимп-Долгопрудный
Факел - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 23 апреля 2022
Факел
23.04.2022, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
1 : 0
Завершен
Олимп-Долгопрудный
52'
М. Максимов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Факел - Олимп-Долгопрудный
Желтая карточка
А. Никитин
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
А. Коротаев
Желтая карточка
Н. Пейчинович
86'
84'
Замена
С. Масимов
️️️️
М. Сухомлинов
84'
Замена
Д. Ома Ада
️️️️
И. Петухов
75'
Желтая карточка
Д. Кутин
Замена
Н. Пейчинович
️️️️
А. Мендель
72'
Замена
️️️️
М. Максимов
72'
71'
Замена
И. Сафронов
️️️️
Н. Дорофеев
Замена
А. Никитин
️️️️
Д. Файзуллин
67'
58'
Замена
З. Тарасенко
️️️️
Д. Дулаев
54'
Желтая карточка
Н. Дорофеев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Максимов
52'
Замена
️️️️
А. Шаваев
46'
Замена
️️️️
В. Мастерной
46'
Желтая карточка
Х. Аппаев
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Олимп-Долгопрудный
23
Георгий Натабашвили
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
4
Филип Иполе
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
37
Роман Косянчук
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
24
Александр Коротаев
ЦФ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Факел
1
Сергей Ещенко
ВР
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
6
Денис Шепилов
ЦП
Олимп-Долгопрудный
1
Станислав Черчесов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
8
Захар Тарасенко
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
11
Самир Масимов
ЦФ
4-1-2-1-2
93
Городовой
2
Черов
4
Дашаев
92
Брызгалов
71
Мастерной
8
Мендель
99
Акбашев
8
Шаваев
50
Файзуллин
21
Максимов
14
Аппаев
4-1-1-1-3
23
Натабашвили
5
Кутин
4
Иполе
15
Коваленко
33
Сухомлинов
52
Петухов
37
Косянчук
89
Дорофеев
91
Булия
84
Дулаев
24
Коротаев
8
Мендель
39
Пейчинович
39
Пейчинович
8
Мендель
50
Файзуллин
7
Никитин
7
Никитин
50
Файзуллин
84
Дулаев
8
Тарасенко
8
Тарасенко
84
Дулаев
52
Петухов
99
Ада
99
Ада
52
Петухов
89
Дорофеев
7
Сафронов
7
Сафронов
89
Дорофеев
33
Сухомлинов
11
Масимов
11
Масимов
33
Сухомлинов
Остались в запасе
Факел
Олимп-Долгопрудный
1
Сергей Ещенко
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
6
Денис Шепилов
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
8
Дмитрий Пахомов
ОП
1
Станислав Черчесов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
6
Денис Шепилов
ЦП
Остались в запасе
8
Дмитрий Пахомов
ОП
1
Станислав Черчесов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Факел - Олимп-Долгопрудный
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Помощники судьи:
Вячеслав Бочков (Сочи)
Федор Валявин (Саратов)
Делегат:
Игорь Крапивко (Московская область)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
Центральный
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