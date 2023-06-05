Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»

Привет всем! Меня зовут Саша Вульфов. Я бывший футболист «Локомотива», «Казанки», «Долгопрудного», «Металлурга», «Красного», «Велеса» и казахстанского «Акжайыка». Сейчас мне 25, я прикрыл для себя главу с профессиональным футболом и уже выступаю в медиафутболе. В футбольном клубе «10 из 10».

Каким был мой последний период в профессиональном футболе в Казахстане? С одной стороны, положительный: новый вызов, выход в финал Кубка. С другой стороны, отрицательный. Я не смог адаптироваться, не смог найти себя на поле, ничего не получалось: будто бы я разучился играть и перестал верить в себя. Было тяжело в моральном плане. Всякое случается, спад бывает у всех – я это понял уже потом. Плюс в Казахстан я приехал без сборов, потому что в Москве до этого лечил спину. То есть не делал упражнений, поскольку они были запрещены из-за некоторых ограничений – только плавал.

После Казахстана я оказался в Медиалиге. Вообще я не думал, что попаду туда так быстро: рассчитывал, что будут хоть какие-то нормальные варианты. Они в целом-то и были, но мы не договорились: с кем-то не сошлись по условиям, куда-то я не захотел ехать сам. Предложения поступали вплоть до того, как я решил уйти в медиафутбол. Но я решил, что это не стоит потраченных сил. Почему? Потому что на данном этапе мне легче развиваться в чем-то другом и совмещать это с футболом. И это действительно лучше, чем ехать куда-то далеко от дома. Могу сказать честно: я сделал выбор в пользу чего-то нового и интересного, а не в пользу денег.

Как начиналась история с медиафутболом? Первые контакты были как раз перед Казахстаном. Я познакомился с Ромароем [нападающий «Эгриси», клуба Василия Уткина, глава любительского клуба «Рома»], играл за его бывший клуб по-дружески. Он – хороший человек, плюс меня самого заинтересовала тема Медиалиги. Позже я написал в «10 из 10» [клуб, за который выступают комики Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов]. Сначала – Дане Чалову [брат Федора Чалова из ЦСКА], потом – Сутору [Константин Сутормин – игрок «10 из 10»]. Просто сидел дома, был в полнейшем ауте, не знал, куда податься. По сути, я впервые совсем остался без клуба. Мне нужно было просто собраться и что-то делать. И я сделал.

На меня, кстати, выходил еще и «Амкал» [другой медиафутбольный клуб]. Не хочу подробностей, но поступили они не очень хорошо. Просто хочу сказать: если вы делаете просмотр, то хотя бы говорите об этом заранее. По факту я об этом узнал только перед началом тренировок. Но даже если и так, то на тот момент я еще был заинтересован тренироваться с ними, потому что трансферное окно не закрылось. Поэтому я не жалуюсь и не имею претензии сейчас.

Медиафутбол отличается от профессионального. Но еще в прошлом сезоне, когда я играл у Ромароя, понимал, что уровень всей этой истории растет. Да, может, выступают не настолько квалифицированные игроки. Но сейчас они вполне соответствуют уровню либо Второй лиги (касается некоторых команд), либо середины-подвала таблицы ФНЛ. Но развитие должно проходить на дистанции, поэтому здесь, конечно, нужны другие условия для других целей. Короче, это уже не просто какая-то Медиалига. Это что-то большее.

И я действительно кайфую от медиафутбола, от «10 из 10». Но не только от самой игры и тренировок, но и от медиасоставляющей. Например, если мне предлагают где-то посниматься, записать какой-то контент. Вот это мне очень нравится. Я пока что присматриваюсь, придумываю что-то, подбираю идеи для реализации своих каких-то штук. Просто работаю на свой медиастатус, который помогает и клубу. Нужна ли мне медийная известность? Не особо. Но это не значит, что над ней не нужно работать.

Сейчас у нас отличная команда, игроки сплотились: много своих амбиций, есть свои цели. Когда мы вышли в финал Кубка, тренер «Акжайыка» говорил: «Вы пишите историю». Так и мы с «Десяткой» сейчас пишем историю.

Наверное, здесь я начал приходить в себя и стал получать удовольствие от футбола. Этого не было в Казахстане. Все благодаря ребятам из «Десятки», очень хороший коллектив, тренерский штаб и руководство. Все получается отлично, хотя я пришел не готовый физически, ничего не делал пять месяцев. Я просто пообещал, что наберу [форму], а руководство поверило. И я действительно набрал за три товарищеские игры, чего сам не ожидал. Все идет от головы – и вот наглядный пример, что делает вера в тебя.

Откажусь ли я от медиафутбола, если поступит предложение от профессиональных команд? Я могу сказать, что вся эта история – это очень спонтанная идея. И даже сейчас мне приходят какие-то предложения. Например, недавно один агент писал, предлагал попробоваться в Израиле. Были еще какие-то предложения. Но пока меня все устраивает здесь, я уже ударил с «Десяткой» по рукам и не хочу внезапно что-то менять. С детства привык делать все дела до конца и не останавливаться на половине пути, если на меня рассчитывают.

Рассматриваю ли я медиафутбол, как трамплин? Планировать что-то в этой жизни – хорошо, но глупо загадывать что-то на завтра. Да, я воспринимаю медиафутбол как трамплин. Но я не знаю даже, что это должно быть за предложение, чтобы я просто взял и ушел сейчас из «Десятки». Наверное, из серии «Невозможно отказаться». Поэтому пока что не вижу смысла в возвращении в футбол. Тренерство? Задумывался, но пока что не хочу. К нему я не готов, потому что хочу попробовать себя в другом амплуа.

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Фото: соцсети Александра Вульфова