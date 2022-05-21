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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Металлург Л
Томь - Металлург Л: обзор матча 21 мая 2022
Томь
21.05.2022, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
2 : 2
Завершен
Металлург Л
16'
А. Галаджан
90+5'
С. Обивалин
43'
Р. Ахвледиани
57'
Р. Ахвледиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Томь - Металлург Л
ГОЛ! 2:2!
С. Обивалин
90'
+5
90'
+2
Замена
Д. Поярков
️️️️
П. Долгов
72'
Замена
П. Долгов
️️️️
Р. Ахвледиани
72'
Замена
Г. Киселев
️️️️
Д. Великородный
66'
Желтая карточка
М. Яковлев
Замена
Н. Коробов
️️️️
Д. Горовых
62'
Замена
С. Обивалин
️️️️
П. Кудряшов
61'
Замена
Ю. Першин
️️️️
А. Галаджан
61'
58'
Желтая карточка
Р. Ахвледиани
57'
ГОЛ! 1:2!
Р. Ахвледиани
43'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ахвледиани
42'
Замена
В. Баязов
️️️️
Р. Шаповалов
35'
Желтая карточка
Р. Войдель
ГОЛ! 1:0!
А. Галаджан
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
60
Владислав Полетаев
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Дениш Дуарте
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
27
Даниил Горовых
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
3
Илья Поликутин
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
6
Дмитрий Великородный
ОП
70
Артур Арустамян
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
77
Виктор Королев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
9
Никита Коробов
ОП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
78
Геннадий Киселев
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
18
Вениамин Баязов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
4-2-1-2-1
60
Полетаев
13
Почивалин
3
Дуарте
80
Климов
23
Зуйков
27
Горовых
13
Кубышкин
72
Гордюшенко
10
Кирсанов
29
Кудряшов
57
Галаджан
4-1-3-1-1
16
Кобзев
4
Редькович
3
Поликутин
3
Иваньков
3
Сазонов
6
Великородный
15
Шаповалов
70
Арустамян
20
Войдель
18
Яковлев
9
Ахвледиани
57
Галаджан
10
Першин
10
Першин
57
Галаджан
29
Кудряшов
88
Обивалин
88
Обивалин
29
Кудряшов
27
Горовых
9
Коробов
9
Коробов
27
Горовых
6
Великородный
78
Киселев
78
Киселев
6
Великородный
Долгов
25
Поярков
25
Поярков
Долгов
15
Шаповалов
18
Баязов
18
Баязов
15
Шаповалов
9
Ахвледиани
91
Долгов
91
Долгов
9
Ахвледиани
Остались в запасе
Томь
Металлург Л
99
Дмитрий Арапов
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
77
Виктор Королев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
13
Максим Матюша
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
16
Данил Савиных
ЦЗ
77
Виктор Королев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
89
Владислав Фещенко
ЦФ
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Томь - Металлург Л
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Помощники судьи:
Александр Приходько (Москва)
Виктор Медведев (Москва)
Делегат:
Максим Шаров (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Труд
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