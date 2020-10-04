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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Спартак-2
Текстильщик - Спартак-2: обзор матча 04 октября 2020
Текстильщик
04.10.2020, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
0 : 2
Завершен
Спартак-2
5'
Д. Маркитесов
48'
Д. Маркитесов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Спартак-2
89'
Замена
С. Кожедуб
️️️️
Д. Маркитесов
84'
Замена
М. Лайкин
️️️️
Р. Литвинов
Замена
И. Мосейчук
️️️️
М. Бачинский
80'
Замена
А. Шленкин
️️️️
С. Обивалин
80'
77'
Замена
С. Нимели
️️️️
М. Игнатов
63'
Желтая карточка
И. Голосов
60'
Замена
И. Голосов
️️️️
С. Оганесян
57'
Желтая карточка
М. Игнатов
Желтая карточка
А. Губочкин
53'
48'
ГОЛ! 0:2!
Д. Маркитесов
46'
Замена
И. Муминов
️️️️
Д. Денисов
Замена
М. Сидоров
️️️️
А. Агеев
46'
39'
Желтая карточка
Д. Денисов
Замена
А. Солодков
️️️️
В. Романенко
36'
Желтая карточка
С. Обивалин
26'
Желтая карточка
М. Батов
24'
Замена
Е. Маричев
️️️️
А. Мухаметзянов
24'
Желтая карточка
А. Мухаметзянов
11'
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Маркитесов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
17
Максим Батов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
21
Малколм Баду
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
8
Александр Солодков
ЦП
37
Евгений Маричев
АП
81
Максим Сидоров
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
7
Александр Шленкин
ЦФ
Спартак-2
30
Андреа Романьоли
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
99
Силванус Нимели
ЦФ
86
Тимур Осмоловский
ЦФ
3-1-2-2-2
35
Киселев
17
Фомин
95
Губочкин
88
Обивалин
8
Мухаметзянов
17
Батов
7
Горюшкин
76
Агеев
77
Романенко
14
Аппаев
77
Бачинский
3-2-2-2
1
Акмурзин
68
Литвинов
95
Гапонов
0
Дьяков
97
Денисов
36
Воропаев
21
Баду
8
Маркитесов
9
Оганесян
8
Игнатов
8
Мухаметзянов
37
Маричев
37
Маричев
8
Мухаметзянов
88
Обивалин
7
Шленкин
7
Шленкин
88
Обивалин
76
Агеев
81
Сидоров
81
Сидоров
76
Агеев
77
Бачинский
9
Мосейчук
9
Мосейчук
77
Бачинский
77
Романенко
8
Солодков
8
Солодков
77
Романенко
9
Оганесян
61
Голосов
61
Голосов
9
Оганесян
68
Литвинов
83
Лайкин
83
Лайкин
68
Литвинов
97
Денисов
27
Муминов
27
Муминов
97
Денисов
8
Игнатов
99
Нимели
99
Нимели
8
Игнатов
8
Маркитесов
11
Кожедуб
11
Кожедуб
8
Маркитесов
Остались в запасе
Текстильщик
Спартак-2
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
30
Андреа Романьоли
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
86
Тимур Осмоловский
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
Остались в запасе
30
Андреа Романьоли
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
86
Тимур Осмоловский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Текстильщик - Спартак-2
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
академии "Спартак"
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