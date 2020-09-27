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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - СКА-Хабаровск
Спартак-2 - СКА-Хабаровск: обзор матча 27 сентября 2020
Спартак-2
27.09.2020, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
90'
С. Нимели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - СКА-Хабаровск
ГОЛ! 1:0!
С. Нимели
Пас отдал
М. Игнатов
90'
76'
Замена
Е. Оанча
️️️️
В. Горулев
68'
Замена
Д. Иванков
️️️️
А. Кенесов
60'
Замена
К. Базелюк
️️️️
В. Брагин
56'
Желтая карточка
А. Кенесов
Замена
С. Нимели
️️️️
М. Лайкин
46'
Замена
Н. Бакалюк
️️️️
И. Муминов
46'
28'
Желтая карточка
Д. Барков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
21
Малколм Баду
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
СКА-Хабаровск
96
Игорь Обухов
ВР
51
Глеб Грачев
ЦЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
8
Артемий Малеев
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Спартак-2
30
Андреа Романьоли
ВР
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
22
Никита Бакалюк
ЦП
99
Силванус Нимели
ЦФ
86
Тимур Осмоловский
ЦФ
СКА-Хабаровск
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
32
Евгений Оанча
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-1-2-3
1
Акмурзин
36
Воропаев
3
Петрунин
0
Дьяков
97
Денисов
83
Лайкин
21
Баду
27
Муминов
11
Кожедуб
8
Игнатов
9
Оганесян
4-1-3-2
96
Обухов
27
Мануйлов
22
Труфанов
91
Суслов
51
Грачев
8
Горулев
10
Гаджимурадов
8
Малеев
80
Кенесов
11
Брагин
86
Барков
27
Муминов
22
Бакалюк
22
Бакалюк
27
Муминов
83
Лайкин
99
Нимели
99
Нимели
83
Лайкин
80
Кенесов
7
Иванков
7
Иванков
80
Кенесов
8
Горулев
32
Оанча
32
Оанча
8
Горулев
11
Брагин
10
Базелюк
10
Базелюк
11
Брагин
Остались в запасе
Спартак-2
СКА-Хабаровск
30
Андреа Романьоли
ВР
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
86
Тимур Осмоловский
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
53
Василий Илик
ЛЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
30
Андреа Романьоли
ВР
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
86
Тимур Осмоловский
ЦФ
Остались в запасе
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
53
Василий Илик
ЛЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Спартак-2 - СКА-Хабаровск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Стадион:
академии "Спартак"
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