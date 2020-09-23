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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Спартак-2
Алания - Спартак-2: обзор матча 23 сентября 2020
Алания
23.09.2020, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
2 : 1
Завершен
Спартак-2
37'
Б. Магомедов
58'
Б. Гурциев
71'
В. Дьяков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алания - Спартак-2
Замена
А. Цараев
️️️️
Х. Хосонов
86'
Желтая карточка
Д. Шавлохов
84'
82'
Замена
Т. Осмоловский
️️️️
А. Воропаев
Замена
А. Хугаев
️️️️
Б. Кокоев
74'
71'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Дьяков
Желтая карточка
А. Засеев
70'
Замена
С. Качмазов
️️️️
А. Хабалов
69'
68'
Замена
С. Кожедуб
️️️️
М. Баду
65'
Замена
М. Лайкин
️️️️
Н. Бакалюк
Замена
Б. Хадарцев
️️️️
Б. Магомедов
61'
ГОЛ! 2:0!
Б. Гурциев
58'
Замена
Б. Гурциев
️️️️
Р. Суанов
53'
46'
Замена
И. Муминов
️️️️
М. Данилин
ГОЛ! 1:0!
Б. Магомедов
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Руслан Суанов
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Спартак-2
1
Артем Поплевченков
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
30
Максим Данилин
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
21
Малколм Баду
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
17
Тарас Царикаев
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
86
Тимур Осмоловский
ЦФ
3-2-1-2-2
25
Солдатенко
19
Бутаев
30
Шавлохов
15
Кочиев
21
Кокоев
13
Засеев
80
Хосонов
15
Хабалов
97
Магомедов
14
Машуков
99
Суанов
4-3-3
1
Поплевченков
97
Денисов
3
Петрунин
0
Дьяков
36
Воропаев
30
Данилин
22
Бакалюк
21
Баду
15
Рассказов
8
Игнатов
9
Оганесян
99
Суанов
7
Гурциев
7
Гурциев
99
Суанов
97
Магомедов
10
Хадарцев
10
Хадарцев
97
Магомедов
15
Хабалов
4
Качмазов
4
Качмазов
15
Хабалов
21
Кокоев
8
Хугаев
8
Хугаев
21
Кокоев
80
Хосонов
22
Цараев
22
Цараев
80
Хосонов
30
Данилин
27
Муминов
27
Муминов
30
Данилин
21
Баду
11
Кожедуб
11
Кожедуб
21
Баду
22
Бакалюк
83
Лайкин
83
Лайкин
22
Бакалюк
36
Воропаев
86
Осмоловский
86
Осмоловский
36
Воропаев
Остались в запасе
Алания
Спартак-2
23
Георгий Натабашвили
ВР
10
Давид Кобесов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
Главный тренер
Спартак Гогниев
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
10
Давид Кобесов
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Алания - Спартак-2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
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3 : 0
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
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3 : 3
18.10.2026
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2 : 5
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25.10.2026
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18.10.2026
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Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Спартак
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