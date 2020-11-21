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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Томь
Спартак-2 - Томь: обзор матча 21 ноября 2020
Спартак-2
21.11.2020, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 2
Завершен
Томь
82'
С. Кожедуб
1'
Т. Акмурзин (АГ)
38'
Р. Эннин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Томь
90'
+4
Желтая карточка
Р. Эннин
Вторая желтая
Д. Петрунин
90'
+4
86'
Замена
О. Шалаев
️️️️
Д. Талалай
84'
Желтая карточка
Д. Талалай
ГОЛ! 1:2!
С. Кожедуб
82'
63'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
Д. Давыдов
Замена
М. Данилин
️️️️
А. Воропаев
59'
Желтая карточка
Д. Петрунин
55'
38'
ГОЛ! 0:2!
Р. Эннин
37'
Желтая карточка
И. Зуев
23'
Замена
Д. Пенчиков
️️️️
В. Денисов
Желтая карточка
А. Воропаев
18'
14'
Желтая карточка
Е. Баляйкин
1'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Акмурзин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
21
Малколм Баду
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
99
Силванус Нимели
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
90
Иван Андреев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
93
Чиди Осучукву
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Спартак-2
30
Андреа Романьоли
ВР
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
Томь
63
Никита Зубчихин
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
25
Денис Поярков
ЦП
10
Олег Леонов
АП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Акмурзин
3
Петрунин
35
Миронов
0
Дьяков
36
Воропаев
97
Денисов
21
Баду
22
Бакалюк
11
Кожедуб
17
Шитов
99
Нимели
4-4-1-1
99
Арапов
51
Синяк
42
Лапшов
58
Зуев
29
Денисов
90
Андреев
32
Баляйкин
93
Осучукву
8
Талалай
17
Эннин
88
Давыдов
36
Воропаев
30
Данилин
30
Данилин
36
Воропаев
88
Давыдов
11
Дмитриев
11
Дмитриев
88
Давыдов
29
Денисов
4
Пенчиков
4
Пенчиков
29
Денисов
8
Талалай
18
Шалаев
18
Шалаев
8
Талалай
Остались в запасе
Спартак-2
Томь
83
Максим Лайкин
ОП
30
Андреа Романьоли
ВР
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
Главный тренер
Роман Пилипчук
13
Павел Киреенко
ЛВ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
10
Олег Леонов
АП
98
Илья Визнович
ЦФ
63
Никита Зубчихин
ВР
25
Денис Поярков
ЦП
Остались в запасе
83
Максим Лайкин
ОП
30
Андреа Романьоли
ВР
1
Антон Шитов
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
Остались в запасе
13
Павел Киреенко
ЛВ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
10
Олег Леонов
АП
98
Илья Визнович
ЦФ
63
Никита Зубчихин
ВР
25
Денис Поярков
ЦП
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Спартак-2 - Томь
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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