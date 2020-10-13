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    Давид Мильдзихов

    #52 | Полузащитник
    Имя Давид
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Мильдзихов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 июня 1994 (28 лет)
    Рост 180
    Вес 73
    Стоимость:
    € 200
    тыс
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