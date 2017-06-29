Мильдзихов: «В «Енисее» есть все условия, чтобы работать и выполнять поставленные задачи»

Новичок «Енисея» Давид Мильдзихов пообещал выкладываться на 150 процентов в новой команде. Он признался, что легко проходит адаптацию, а коллектив к нему отнесся дружелюбно.

«Если я прихожу в какую-то команду, то отдаю себя на 100, даже на 150 процентов. Я готов работать на максимуме и всегда готов это делать.

«Енисей» — это играющая команда, одна из немногих, с кем было тяжело. «Зенит-2» играл в футбол, и «Енисей» старался играть в футбол. Всегда очные матчи давались тяжело. С тех пор осталось хорошее впечатление.

Атмосфера рабочая, с ребятами познакомился, все нравится. Очень хороший коллектив и тренерский штаб, созданы все условия, чтобы работать и выполнять поставленные задачи. Приняли очень тепло.

Не ставлю личные задачи выше командных. У нас одна задача, которую мы решаем всей командой. Будем работать, чтобы достичь своей цели по окончании сезона», – рассказал Мильдзихов.

Напомним, что Мильдзихов сменил «Зенит-2» на «Енисей» в текущее межсезонье.