Радимов: «Надеюсь, персонаж Панин будет отлучен от судейства»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов остался недоволен судейством в матче Кубка ФНЛ с «Енисеем» (1:3). Российский специалист посчитал, что арбитр встречи Игорь Панин неправильно расценил эпизод в первом тайме, когда защитнику петербуржцев Давиду Мильдзихову была нанесена травма.

В знак протеста Радимов, который хотел, чтобы судья наказал игрока красноярцев красной карточкой, увел свою команду с поля, но спустя некоторое время игра была возобновлена.

«Позавчера мы играли с «Енисеем». И вот после того момента, что на видео, я увел команду с поля! Это не было демаршем — в ту минуту это казалось единственным выходом! По правилам, — и тут двух мнений быть не может, — то, что случилось с Давидом Мильдзиховым, — это красная карточка. И судья не может этого не понимать. Потом, решением всей команды, мы вернулись на поле. Хотя до сих пор не уверен, что нам стоило доигрывать.

Казалось бы, если судья допускает ошибку, которую уже не исправить, он должен хотя бы объясниться, извиниться. Но — нет. Ощущение полного равнодушия. При том, — и что самое печальное, — нашему пацану теперь долго шагать на костылях… Дай Бог ему здоровья! К чему это я? Из-за подобных инцидентов, увы, и создается впечатление, что когда со всех сторон кричат «давайте исправлять ситуацию в футболе» — это просто говорильня, пшик.

На Кубке ФНЛ все судьи — из России, не иностранцы залетные! Есть известная истина — чтобы что-то исправить, надо начинать с самих себя! Так давайте! Для начала, надеюсь, этот персонаж — Игорь Панин — со свистком будет отлучен от судейства! Потому что краснее, чем в том моменте, придумать карточку невозможно. Потому что зло должно быть наказано не призывом к совести, а поступком! Потому что если мы пытаемся поднять наш футбол, то тема судейства тут не должна оставаться в стороне!» — сообщил Радимов.