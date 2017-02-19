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  • Радимов: «Надеюсь, персонаж Панин будет отлучен от судейства»

Радимов: «Надеюсь, персонаж Панин будет отлучен от судейства»

19 февраля 2017, 18:26
12

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов остался недоволен судейством в матче Кубка ФНЛ с «Енисеем» (1:3). Российский специалист посчитал, что арбитр встречи Игорь Панин неправильно расценил эпизод в первом тайме, когда защитнику петербуржцев Давиду Мильдзихову была нанесена травма.

В знак протеста Радимов, который хотел, чтобы судья наказал игрока красноярцев красной карточкой, увел свою команду с поля, но спустя некоторое время игра была возобновлена.

«Позавчера мы играли с «Енисеем». И вот после того момента, что на видео, я увел команду с поля! Это не было демаршем — в ту минуту это казалось единственным выходом! По правилам, — и тут двух мнений быть не может, — то, что случилось с Давидом Мильдзиховым, — это красная карточка. И судья не может этого не понимать. Потом, решением всей команды, мы вернулись на поле. Хотя до сих пор не уверен, что нам стоило доигрывать.

Казалось бы, если судья допускает ошибку, которую уже не исправить, он должен хотя бы объясниться, извиниться. Но — нет. Ощущение полного равнодушия. При том, — и что самое печальное, — нашему пацану теперь долго шагать на костылях… Дай Бог ему здоровья! К чему это я? Из-за подобных инцидентов, увы, и создается впечатление, что когда со всех сторон кричат «давайте исправлять ситуацию в футболе» — это просто говорильня, пшик.

На Кубке ФНЛ все судьи — из России, не иностранцы залетные! Есть известная истина — чтобы что-то исправить, надо начинать с самих себя! Так давайте! Для начала, надеюсь, этот персонаж — Игорь Панин — со свистком будет отлучен от судейства! Потому что краснее, чем в том моменте, придумать карточку невозможно. Потому что зло должно быть наказано не призывом к совести, а поступком! Потому что если мы пытаемся поднять наш футбол, то тема судейства тут не должна оставаться в стороне!» — сообщил Радимов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. ФНЛ Зенит-2 Енисей Мильдзихов Давид Радимов Владислав Панин Игорь
Комментарии (12)
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sasha_klub
1487518507
И на линии промолчал.)))
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Архипелаг Гуляк
1487518603
В мяч сыграл,а бомжара Буланов расплакался,
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Diman67
1487520166
будто не знает что в пердиве на 90% игр судья куплен. еще Овчинников в своё время по этому поводу бесился
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ribavadim
1487520490
Владик, что за понты...Ты что не играл в молодёжке....Твоё дело детишек тренировать, говорить им и не выё.....
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diktatop
1487520984
а за что красная??? не прямой ногой и в мяч сыграл.... а парню здоровья! это футбол...
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семёнычев
1487521292
Карточки карточками... Где отчёт боя с Лозой?
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sochi-2013
1487523300
Может точка не та, но красной я не увидел. Нырок красивый вижу, а удара нет.
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subbotaspartak
1487524302
Так можно после каждого штрафного - Ушёл с поля - и ты типа прав... Мозги вправь.
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ijgiz
1487532841
Если ты из Питера думаешь можно что хочешь творить и играть по твоим правилам - играй после игры жалобу строчи разберутся -если так делать вообще игры не будут завершаться - и главное какой ты пример подаешь - тебя самого надо гнать
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