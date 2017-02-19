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    Радимов: «Надеюсь, персонаж Панин будет отлучен от судейства»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов остался недоволен судейством в матче Кубка ФНЛ с «Енисеем» (1:3). Российский специалист посчитал, что арбитр встречи Игорь Панин неправильно расценил эпизод в первом тайме, когда защитнику петербуржцев Давиду Мильдзихову была нанесена травма.

    В знак протеста Радимов, который хотел, чтобы судья наказал игрока красноярцев красной карточкой, увел свою команду с поля, но спустя некоторое время игра была возобновлена.

    «Позавчера мы играли с «Енисеем». И вот после того момента, что на видео, я увел команду с поля! Это не было демаршем — в ту минуту это казалось единственным выходом! По правилам, — и тут двух мнений быть не может, — то, что случилось с Давидом Мильдзиховым, — это красная карточка. И судья не может этого не понимать. Потом, решением всей команды, мы вернулись на поле. Хотя до сих пор не уверен, что нам стоило доигрывать.

    Казалось бы, если судья допускает ошибку, которую уже не исправить, он должен хотя бы объясниться, извиниться. Но — нет. Ощущение полного равнодушия. При том, — и что самое печальное, — нашему пацану теперь долго шагать на костылях… Дай Бог ему здоровья! К чему это я? Из-за подобных инцидентов, увы, и создается впечатление, что когда со всех сторон кричат «давайте исправлять ситуацию в футболе» — это просто говорильня, пшик.

    На Кубке ФНЛ все судьи — из России, не иностранцы залетные! Есть известная истина — чтобы что-то исправить, надо начинать с самих себя! Так давайте! Для начала, надеюсь, этот персонаж — Игорь Панин — со свистком будет отлучен от судейства! Потому что краснее, чем в том моменте, придумать карточку невозможно. Потому что зло должно быть наказано не призывом к совести, а поступком! Потому что если мы пытаемся поднять наш футбол, то тема судейства тут не должна оставаться в стороне!» — сообщил Радимов.

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    Источник: Instagram

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    19.02.2017 18:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 19 февраля 2017, 22:34

      Если ты из Питера думаешь можно что хочешь творить и играть по твоим правилам - играй после игры жалобу строчи разберутся -если так делать вообще игры не будут завершаться - и главное какой ты пример подаешь - тебя самого надо гнать

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 февраля 2017, 20:11

      Так можно после каждого штрафного -
      Ушёл с поля - и ты типа прав...
      Мозги вправь.

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 19 февраля 2017, 19:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Может точка не та, но красной я не увидел. Нырок красивый вижу, а удара нет.

      -4
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 19 февраля 2017, 19:21

      Карточки карточками...
      Где отчёт боя с Лозой?

      0
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      Рейтинг: +816

      diktatop 19 февраля 2017, 19:16

      а за что красная??? не прямой ногой и в мяч сыграл.... а парню здоровья! это футбол...

      -2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 февраля 2017, 19:08

      Владик, что за понты...Ты что не играл в молодёжке....Твоё дело детишек тренировать, говорить им и не выё.....

      -3
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      Рейтинг: +152

      Diman67 19 февраля 2017, 19:02

      будто не знает что в пердиве на 90% игр судья куплен. еще Овчинников в своё время по этому поводу бесился

      0
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 19 февраля 2017, 18:36

      В мяч сыграл,а бомжара Буланов расплакался,

      -2
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      Рейтинг: +2390

      baden69 > Архипелаг Гуляк 19 февраля 2017, 20:01

      Либо у Вас со зрением проблемы, либо футбол только по телевизору смотрите. Прыжок двумя ногами в ногу сопернику - это умышленная грубость или полное безрассудство. КК однозначно!

      -2
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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 19 февраля 2017, 18:35

      И на линии промолчал.)))

      1
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