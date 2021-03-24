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    Давид Мильдзихов - статистика

    #52 | Полузащитник
    Имя Давид
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Мильдзихов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 июня 1994 (28 лет)
    Рост 180
    Вес 73
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2021 63' -90' Томь (Томск) 1:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    08.05.2021 90' -90' Томь (Томск) 1:0 Енисей (Красноярск)
    28.04.2021 Был в запасе Томь (Томск) 3:0 Чайка (Песчанокопское)
    24.04.2021 63' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Томь (Томск)
    17.04.2021 Был в запасе Томь (Томск) 0:0 Велес (Москва)
    11.04.2021 Был в запасе Балтика (Калининград) 0:1 Томь (Томск)
    07.04.2021 79' -90' Томь (Томск) 1:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    03.04.2021 Был в запасе Акрон (Тольятти) 0:0 Томь (Томск)
    28.03.2021 85' -90' Томь (Томск) 1:0 Торпедо (Москва)
    24.03.2021 Был в запасе Шинник (Ярославль) 2:3 Томь (Томск)
    14.03.2021 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 2:1 Томь (Томск)
    10.03.2021 Был в запасе Томь (Томск) 1:3 Крылья Советов (Самара)
    29.11.2020 Был в запасе Динамо Бр (Брянск) 1:0 Томь (Томск)
    21.11.2020 1' -90' Спартак-2 (Москва) 1:2 Томь (Томск)
    11.11.2020 88' -90' Енисей (Красноярск) 0:1 Томь (Томск)
    07.11.2020 78' -90' Томь (Томск) 0:1 Оренбург (Оренбург)
    28.10.2020 Был в запасе Томь (Томск) 1:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    24.10.2020 69' -90' Велес (Москва) 0:0 Томь (Томск)
    17.10.2020 1' -46' Томь (Томск) 0:1 Балтика (Калининград)
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