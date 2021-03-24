|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2021
|63' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|08.05.2021
|90' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|28.04.2021
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|3:0
|Чайка (Песчанокопское)
|24.04.2021
|63' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Томь (Томск)
|17.04.2021
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:0
|Велес (Москва)
|11.04.2021
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|0:1
|Томь (Томск)
|07.04.2021
|79' -90'
|Томь (Томск)
|1:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Томь (Томск)
|28.03.2021
|85' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|24.03.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:3
|Томь (Томск)
|14.03.2021
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|2:1
|Томь (Томск)
|10.03.2021
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:3
|Крылья Советов (Самара)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|1:0
|Томь (Томск)
|21.11.2020
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:2
|Томь (Томск)
|11.11.2020
|88' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:1
|Томь (Томск)
|07.11.2020
|78' -90'
|Томь (Томск)
|0:1
|Оренбург (Оренбург)
|28.10.2020
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|24.10.2020
|69' -90'
|Велес (Москва)
|0:0
|Томь (Томск)
|17.10.2020
|1' -46'
|Томь (Томск)
|0:1
|Балтика (Калининград)