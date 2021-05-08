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Давид Мильдзихов
Статистика
Давид Мильдзихов - статистика
Завершил карьеру
8 июня 1994 (32)
#52 | Полузащитник
180 см | 73 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Томь
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 41 тур
Томь
1 : 0
08.05.2021
Енисей
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Томь
3 : 0
28.04.2021
Чайка
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
24.04.2021
Томь
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Томь
0 : 0
17.04.2021
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
0 : 1
11.04.2021
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Томь
1 : 1
07.04.2021
Краснодар-2
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Акрон
0 : 0
03.04.2021
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
1 : 0
28.03.2021
Торпедо
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
2 : 3
24.03.2021
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волгарь
2 : 1
14.03.2021
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Томь
1 : 3
10.03.2021
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Динамо Бр
1 : 0
29.11.2020
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Спартак-2
1 : 2
21.11.2020
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
0 : 1
11.11.2020
Томь
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1 : 2
28.10.2020
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Велес
0 : 0
24.10.2020
Томь
69' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Томь
0 : 1
17.10.2020
Балтика
1' - 46'
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