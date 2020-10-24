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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Томь
Велес - Томь: обзор матча 24 октября 2020
Велес
24.10.2020, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
0 : 0
Завершен
Томь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Томь
74'
Желтая карточка
А. Синяк
Замена
С. Алиев
️️️️
И. Стефанович
74'
70'
Желтая карточка
А. Сакович
69'
Замена
Д. Мильдзихов
️️️️
Д. Давыдов
Замена
Т. Джамалутдинов
️️️️
А. Галоян
68'
61'
Замена
А. Сакович
️️️️
М. Казанков
47'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
Д. Каменщиков
Замена
Р. Фищенко
️️️️
Б. Коваленко
46'
Замена
А. Максименко
️️️️
К. Родионов
46'
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
41'
34'
Желтая карточка
О. Шалаев
32'
Желтая карточка
Д. Талалай
15'
Желтая карточка
О. Леонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
21
Артур Галоян
АП
10
Никита Кирсанов
АП
52
Богдан Коваленко
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Томь
1
Денис Вавилин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
93
Чиди Осучукву
ЦП
10
Олег Леонов
АП
60
Максим Казанков
ПВ
17
Ричи Эннин
ПВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
Велес
93
Алексей Городовой
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
6
Руслан Фищенко
ОП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Томь
63
Никита Зубчихин
ВР
6
Александр Сакович
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
25
Денис Поярков
ЦП
88
Денис Давыдов
ЦФ
4-1-2-2
98
Овчинников
17
Котов
80
Климов
22
Родионов
3
Ботака-Иобома
5
Осипов
10
Кирсанов
21
Галоян
23
Стефанович
52
Коваленко
3-1-2-3-1
1
Вавилин
4
Пенчиков
4
Калачев
51
Синяк
18
Шалаев
8
Талалай
93
Осучукву
17
Эннин
10
Леонов
60
Казанков
99
Каменщиков
21
Галоян
47
Джамалутдинов
47
Джамалутдинов
21
Галоян
52
Коваленко
6
Фищенко
6
Фищенко
52
Коваленко
22
Родионов
9
Максименко
9
Максименко
22
Родионов
23
Стефанович
9
Алиев
9
Алиев
23
Стефанович
Давыдов
52
Мильдзихов
52
Мильдзихов
Давыдов
60
Казанков
6
Сакович
6
Сакович
60
Казанков
99
Каменщиков
88
Давыдов
88
Давыдов
99
Каменщиков
Остались в запасе
Велес
Томь
93
Алексей Городовой
ВР
8
Мамаду Майга
ОП
24
Александр Кахидзе
ПЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
21
Алексей Баев
ЦФ
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Алексей Стукалов
63
Никита Зубчихин
ВР
25
Денис Поярков
ЦП
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
8
Мамаду Майга
ОП
24
Александр Кахидзе
ПЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
21
Алексей Баев
ЦФ
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Остались в запасе
63
Никита Зубчихин
ВР
25
Денис Поярков
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Велес - Томь
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
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