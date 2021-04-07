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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Краснодар-2
Томь - Краснодар-2: обзор матча 07 апреля 2021
Томь
07.04.2021, среда, 14:30
Россия. ФНЛ, 35 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар-2
89'
А. Симонян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Краснодар-2
ГОЛ! 1:0!
А. Симонян
89'
Замена
О. Леонов
️️️️
К. Косарев
86'
84'
Замена
Н. Сергеев
️️️️
Д. Пелих
Желтая карточка
И. Лапшов
79'
Замена
Д. Пенчиков
️️️️
В. Денисов
79'
Замена
Д. Мильдзихов
️️️️
А. Синяк
79'
Желтая карточка
В. Денисов
75'
62'
Замена
А. Григорян
️️️️
Р. Апеков
Замена
И. Зуев
️️️️
П. Евсеев
60'
43'
Желтая карточка
А. Черников
39'
Желтая карточка
В. Якимов
26'
Желтая карточка
Д. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
10
Артем Симонян
АП
88
Никита Кривцов
АП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
53
Александр Черников
ОП
81
Леон Сабуа
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Томь
63
Никита Зубчихин
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
90
Иван Андреев
ЦП
10
Олег Леонов
АП
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
20
Илья Воротников
ЛВ
21
Андрей Текучев
ОП
70
Арутюн Григорян
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
3-2-1-2-2
99
Арапов
5
Евсеев
6
Сакович
42
Лапшов
29
Денисов
51
Синяк
8
Талалай
88
Кривцов
10
Симонян
22
Косарев
11
Дмитриев
3-4-2-1
1
Ещенко
44
Корнюшин
4
Бородин
13
Иванов
2
Пелих
23
Якимов
53
Черников
44
Исаенко
20
Халназаров
11
Апеков
81
Сабуа
51
Синяк
52
Мильдзихов
52
Мильдзихов
51
Синяк
22
Косарев
10
Леонов
10
Леонов
22
Косарев
5
Евсеев
58
Зуев
58
Зуев
5
Евсеев
29
Денисов
4
Пенчиков
4
Пенчиков
29
Денисов
11
Апеков
70
Григорян
70
Григорян
11
Апеков
2
Пелих
17
Сергеев
17
Сергеев
2
Пелих
Остались в запасе
Томь
Краснодар-2
90
Иван Андреев
ЦП
63
Никита Зубчихин
ВР
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
1
Михаил Штепа
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
21
Андрей Текучев
ОП
20
Илья Воротников
ЛВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
90
Иван Андреев
ЦП
63
Никита Зубчихин
ВР
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
21
Андрей Текучев
ОП
20
Илья Воротников
ЛВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Томь - Краснодар-2
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Стадион:
Труд
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