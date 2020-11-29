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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Бр - Томь
Динамо Бр - Томь: обзор матча 29 ноября 2020
Динамо Бр
29.11.2020, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
1 : 0
Завершен
Томь
28'
В. Сорокин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бр - Томь
Замена
Д. Луппа
️️️️
В. Сорокин
90'
+2
78'
Вторая желтая
Е. Баляйкин
76'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
Д. Давыдов
Желтая карточка
В. Сорокин
72'
70'
Желтая карточка
Р. Эннин
Замена
А. Крючков
️️️️
А. Сапаев
62'
Замена
Д. Пикатов
️️️️
Н. Мараев
60'
Желтая карточка
Н. Мараев
57'
Желтая карточка
Д. Агуреев
47'
Замена
Д. Агуреев
️️️️
Ю. Першин
46'
ГОЛ! 1:0!
В. Сорокин
28'
26'
Желтая карточка
Е. Баляйкин
Замена
В. Сорокин
️️️️
А. Валикаев
21'
17'
Желтая карточка
Д. Талалай
Желтая карточка
С. Каретник
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
5
Артур Валикаев
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
10
Николай Мараев
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
90
Иван Андреев
ЦП
93
Чиди Осучукву
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
17
Ричи Эннин
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Динамо Бр
95
Денис Вамбольт
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
3
Данил Луппа
ЦЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
15
Александр Новиков
ЛВ
21
Александр Крючков
ОП
11
Андрей Пазин
ОП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
9
Даниил Агуреев
ПВ
21
Александр Циберкин
ЦФ
Томь
1
Денис Вавилин
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
6
Александр Сакович
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
25
Денис Поярков
ЦП
10
Олег Леонов
АП
60
Максим Казанков
ПВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
4-2-2-2
96
Кузнецов
10
Дрогунов
29
Хайманов
23
Васильев
12
Сапаев
5
Валикаев
31
Каретник
10
Першин
10
Мараев
45
Вотинов
11
Укомский
4-4-1-1
99
Арапов
51
Синяк
42
Лапшов
58
Зуев
29
Денисов
90
Андреев
93
Осучукву
32
Баляйкин
8
Талалай
17
Эннин
88
Давыдов
Сорокин
3
Луппа
3
Луппа
Сорокин
10
Мараев
20
Пикатов
20
Пикатов
10
Мараев
5
Валикаев
14
Сорокин
14
Сорокин
5
Валикаев
10
Першин
9
Агуреев
9
Агуреев
10
Першин
12
Сапаев
21
Крючков
21
Крючков
12
Сапаев
88
Давыдов
11
Дмитриев
11
Дмитриев
88
Давыдов
Остались в запасе
Динамо Бр
Томь
15
Александр Новиков
ЛВ
21
Александр Циберкин
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
60
Максим Казанков
ПВ
6
Александр Сакович
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
10
Олег Леонов
АП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
13
Павел Киреенко
ЛВ
1
Денис Вавилин
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
25
Денис Поярков
ЦП
Остались в запасе
15
Александр Новиков
ЛВ
21
Александр Циберкин
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
5
Денис Никитин
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
Остались в запасе
60
Максим Казанков
ПВ
6
Александр Сакович
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
10
Олег Леонов
АП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
13
Павел Киреенко
ЛВ
1
Денис Вавилин
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
25
Денис Поярков
ЦП
Статистика матча Динамо Бр - Томь
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
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