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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Балтика
Томь - Балтика: обзор матча 17 октября 2020
Томь
17.10.2020, суббота, 12:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
0 : 1
Завершен
Балтика
39'
М. Маркин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Балтика
90'
+1
Замена
А. Дудиев
️️️️
К. Ковалев
90'
Замена
В. Жиронкин
️️️️
М. Кузьмин
Замена
А. Сакович
️️️️
Ч. Осучукву
82'
Желтая карточка
М. Казанков
53'
Замена
Д. Пенчиков
️️️️
Д. Мильдзихов
46'
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Маркин
Желтая карточка
И. Лапшов
29'
21'
Желтая карточка
М. Кашчелан
17'
Желтая карточка
А. Шаваев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Денис Вавилин
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
93
Чиди Осучукву
ЦП
10
Олег Леонов
АП
60
Максим Казанков
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Томь
63
Никита Зубчихин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
25
Денис Поярков
ЦП
Балтика
1
Давид Волк
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
10
Дмитрий Плетнев
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Вавилин
3
Бугриев
42
Лапшов
4
Калачев
29
Денисов
52
Мильдзихов
32
Баляйкин
93
Осучукву
10
Леонов
60
Казанков
88
Давыдов
3-3-2-1-1
1
Латышонок
17
Макарчук
3
Плопа
20
Юрганов
20
Ковалев
18
Кашчелан
4
Маклаков
53
Казаев
8
Шаваев
6
Кузьмин
93
Маркин
93
Осучукву
6
Сакович
6
Сакович
93
Осучукву
52
Мильдзихов
4
Пенчиков
4
Пенчиков
52
Мильдзихов
6
Кузьмин
7
Жиронкин
7
Жиронкин
6
Кузьмин
20
Ковалев
8
Дудиев
8
Дудиев
20
Ковалев
Остались в запасе
Томь
Балтика
51
Антон Синяк
ЛЗ
63
Никита Зубчихин
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
25
Денис Поярков
ЦП
1
Давид Волк
ВР
10
Дмитрий Плетнев
АП
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
51
Антон Синяк
ЛЗ
63
Никита Зубчихин
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
25
Денис Поярков
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
10
Дмитрий Плетнев
АП
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Томь - Балтика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
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