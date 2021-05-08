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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Енисей
Томь - Енисей: обзор матча 08 мая 2021
Томь
08.05.2021, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 41 тур
1 : 0
Завершен
Енисей
2'
К. Косарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Енисей
Желтая карточка
А. Синяк
90'
+2
90'
Желтая карточка
А. Зотов
Замена
Д. Мильдзихов
️️️️
Д. Пенчиков
90'
Желтая карточка
И. Андреев
89'
Замена
Д. Давыдов
️️️️
Р. Эннин
86'
77'
Замена
Д. Билоног
️️️️
Е. Песиков
71'
Желтая карточка
М. Сухомлинов
67'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
Е. Иванов
Замена
М. Дмитриев
️️️️
К. Косарев
65'
64'
Замена
М. Комков
️️️️
Н. Глушков
Замена
И. Андреев
️️️️
А. Симонян
62'
ГОЛ! 1:0!
К. Косарев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
14
Евгений Конюхов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
10
Артем Симонян
АП
17
Ричи Эннин
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
9
Илья Карпук
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
90
Иван Андреев
ЦП
10
Олег Леонов
АП
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
3-2-1-3-1
14
Конюхов
51
Синяк
6
Сакович
42
Лапшов
29
Денисов
4
Пенчиков
8
Талалай
88
Кривцов
10
Симонян
17
Эннин
22
Косарев
4-1-2-2-1
1
Опарин
13
Марков
33
Сухомлинов
15
Цховребов
2
Кичин
64
Ланин
21
Зотов
8
Иванов
9
Песиков
19
Глушков
9
Карпук
4
Пенчиков
52
Мильдзихов
52
Мильдзихов
4
Пенчиков
10
Симонян
90
Андреев
90
Андреев
10
Симонян
17
Эннин
88
Давыдов
88
Давыдов
17
Эннин
22
Косарев
11
Дмитриев
11
Дмитриев
22
Косарев
8
Иванов
21
Раздорских
21
Раздорских
8
Иванов
19
Глушков
10
Комков
10
Комков
19
Глушков
9
Песиков
9
Билоног
9
Билоног
9
Песиков
Остались в запасе
Томь
Енисей
99
Дмитрий Арапов
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
10
Олег Леонов
АП
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
10
Олег Леонов
АП
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Томь - Енисей
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Помощники судьи:
Сергей Каруненко (Воронеж)
Михаил Иванов (Кострома)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Сергей Анохин (Москва)
Стадион:
Труд
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