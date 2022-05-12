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    Александр Алферов

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Михайлович
    Фамилия Алферов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 2 ноября 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Енисей 3 0 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.07.2021 Велес 1 : 0 Енисей
    17.07.2021 Енисей 2 : 2 Кубань
    24.07.2021 Спартак-2 2 : 1 Енисей
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