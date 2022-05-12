Тренер «Енисея» – о поражении от «Спартака»: «Мы не стали отходить от своих принципов»

Главный тренер «Енисея» Александр Алферов подвел итоги проигранного матча 1/2 финала Кубка России против «Спартака».

«Трудно комментировать, когда проигрываешь 0:3, но показываешь хорошую игру. К сожалению, нам не хватило остроты.

«Спартак» по мастерству отличается от команды ФНЛ. Наверное, мы могли играть от обороны, но не стали отходить от своих принципов.

Попытались сыграть первым номером. Если вы хотите чего-то достичь, надо играть в свой футбол», – сказал Алферов.

В финале Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо».

Матч состоится 29 мая в «Лужниках».

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