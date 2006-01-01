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Тренер «Енисея» – о поражении от «Спартака»: «Мы не стали отходить от своих принципов»

Главный тренер «Енисея» Александр Алферов подвел итоги проигранного матча 1/2 финала Кубка России против «Спартака».

«Трудно комментировать, когда проигрываешь 0:3, но показываешь хорошую игру. К сожалению, нам не хватило остроты.

«Спартак» по мастерству отличается от команды ФНЛ. Наверное, мы могли играть от обороны, но не стали отходить от своих принципов.

Попытались сыграть первым номером. Если вы хотите чего-то достичь, надо играть в свой футбол», – сказал Алферов.

  • В финале Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо».
  • Матч состоится 29 мая в «Лужниках».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 09:25
Комментарии2
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    Рейтинг: +2870

    Enter2006 6 секунд назад

    Ну один гол всё таки у Енисея утащили, справедливый счёт 3:1, давайте будем честными. Мяч в воздухе пересёк линию ворот, а Максименко отражая гол опустил мяч на линию. Но в воздухе мяч явно пересёк линию = гол.

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    Рейтинг: +10159

    Alekxei Z. 49 минут назад

    Хорошая игра ?
    Это когда соперник 6-7 раз выходит 1/1, а вы как бараны не перестраиваетесь. По- моему вы показали свою не профпригодность.

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