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  • Кубок России. «Спартак» разгромил в полуфинале «Енисей», Промес забил и ассистировал

Кубок России. «Спартак» разгромил в полуфинале «Енисей», Промес забил и ассистировал

11 мая 2022, 21:24
45

«Спартак» в полуфинале Кубка России прошел «Енисей» из ФНЛ. В двух голах поучаствовал Квинси Промес.

Ассистентский дубль у Кристофера Мартинса, которого «Спартак» летом выкупит у «Янг Бойз».

В финале 29 мая «Спартак» сыграет в «Лужниках» против «Динамо».

Россия. Кубок. 1/2 финала

Спартак (Москва) – Енисей (Красноярск) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Промес, 21; 2:0 – Бакаев, 56; 3:0 – Соболев, 87.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Кофрие (Чернов, 64 (Литвинов, 80)), Жиго, Джикия, Пруцев, Мартинс, Мозес (Игнатов, 64), Бакаев (Рассказов, 71), Промес, Николсон (Соболев, 71).

«Енисей»: Опарин, Феррейра, Кичин, Бевеев, Ланин, Шакуро (Масловский, 64), Зотов, Иванов (Ломакин, 46), Канаплин (Самойлов, 46), Окладников (Саная, 61), Глушков (Молтенинов, 89).

Предупреждения: Мартинс, 40; Литвинов, 90 – нет.

Результаты Кубка России

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Енисей Промес Квинси
Комментарии (45)
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Fusballer
1652293518
С победой нас, красно-белые!
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B.G.
1652293552
С победой нас! Финал Спартак - Динамо. Будет интересно!
Ответить
B.G.
1652293575
Реализация - полная ЖоПа!
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ySS
1652293612
Всех с выходом в финал!
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житель СПб
1652293626
Поздравляю Спартак и болельщиков! Так бы всегда играть (но реализовывать все...). Желаю вам все таки завоевать трофей в этом году!
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Persona_non_Grata
1652293722
Всех с выходом в финал, но так играть НЕЛЬЗЯ !!! - просто цирк какой-то !!! Откровенно не ожидал, что Енисей такой слабый соперник .
Ответить
rash1959
1652293881
Успокоился только после третьего гола, ведь столько "дураков" залетает в наши ворота при подавляющем преимуществе. Тратить впустую столько моментов - это может плохо обернуться. Хочется отметить Квинси, проглядывается прошлая чемпионская игра. Осталась одна игра, самая важная, и даже не за сезон, а просто важнейшая игра за кубок. Давайте ребятки, сделайте праздник в это нелёгкое время.
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JTherry
1652294862
"вечер неиспользованных возможностей", но все-равно с разгромом закончили матч..!)) как пишет, местный клинер, ржудонимагу - забить всего 3, имея возможностей на 6-8... сегодня транжирили моменты все - Николсон, Промес, Игнатов, Бакаев (больше всех)... отдельно "порадовали" Коля Рассказов, ни разу не отдавший пас своим игрокам, и Джикия (неприятно удивил) тоже грешил неточными пасами, это какая-то "пятая колонна" в Спартаке, защитники отдают точные пасы только назад на Максименко... но цели достигли, с победой - финал 29.05..!!!
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zigbert
1652295602
Всех болельщиков Спартака с заслуженной победой! Без ошибок конечно не обошлось. Реализация моментов слабая. Очень часто попадали в офсайд. Квинси сегодня творил чудеса. У Максименко пожалуй лучший матч в сезоне.
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Oldtrafford83
1652333360
Финал как надо и неважно кто победит, но я надеюсь что всё же КБ) Всех Спартачей с победой!!!
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