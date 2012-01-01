Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай внезапного чемпиона
Тест: угадай внезапного чемпиона
2 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?
3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

Кубок России. «Спартак» разгромил в полуфинале «Енисей», Промес забил и ассистировал

«Спартак» в полуфинале Кубка России прошел «Енисей» из ФНЛ. В двух голах поучаствовал Квинси Промес.

Ассистентский дубль у Кристофера Мартинса, которого «Спартак» летом выкупит у «Янг Бойз».

В финале 29 мая «Спартак» сыграет в «Лужниках» против «Динамо».

Россия. Кубок. 1/2 финала

Спартак (Москва) – Енисей (Красноярск) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Промес, 21; 2:0 – Бакаев, 56; 3:0 – Соболев, 87.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Кофрие (Чернов, 64 (Литвинов, 80)), Жиго, Джикия, Пруцев, Мартинс, Мозес (Игнатов, 64), Бакаев (Рассказов, 71), Промес, Николсон (Соболев, 71).

«Енисей»: Опарин, Феррейра, Кичин, Бевеев, Ланин, Шакуро (Масловский, 64), Зотов, Иванов (Ломакин, 46), Канаплин (Самойлов, 46), Окладников (Саная, 61), Глушков (Молтенинов, 89).

Предупреждения: Мартинс, 40; Литвинов, 90 – нет.

Результаты Кубка России

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
⚡️ «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале Кубка России в «Лужниках»
Федун и Зарема посетили матч с «Енисеем»
«Спартак» играет с «Енисеем» в форме с автографом Нетто
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:24
Комментарии20
...
  • ...
    Рейтинг: +569

    Suvorov51 22 секунды назад

    Когда Аланья обыграла бомжатник все болелы дутых шемпиньонов завыли. что Аланья и Енисей это команды вышки. ну какие это команды для вышки. ну просто позор. если такие команды будут на следующий год в примьере. стыдно будет смотреть. но для бомжей это в радость

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11405

    Вомбат 1 минуту назад

    Спартак понравился больше, чем Динамо, если не считать запоротых моментов. Игровых идей у этой команды больше. И так она играет весь последний месяц. Если бы Спартак так играл весь сезон, медали бы точно взял.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +17357

    Persona_non_Grata > Вомбат 2 секунды назад

    Ну медали с таким составом сложно, но в пятерке обязаны быть !

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13806

    NewLife 1 минуту назад

    Бестолковая игра. Если бы не дурацкий посыл тренера Енисея - гнать защитников в высокий прессинг, у Спартака не было бы столько выходов в большинстве на ворота, и неизвестно, как бы пошла игра. То что Бакаев из 10 стопроцентных моментов забивает один трудовой говорит о невысоком классе игрока. Тормозной Джикия не месте Айртона - полный провал и вредитель игры в первом тайме. Полезными игроками были Промес и Мартинс.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10143

    Alekxei Z. 3 минуты назад

    Что Енисей , что вчера Алания показали дворовый футбол.
    Так не играют команды мастеров.
    Всех с Победой.
    Идём за Кубком !!!

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4338

    Красногорск_Фан 5 минут назад

    Заголовок удивительно точен. Спартак разгромил Енисей. Даешь аншлаг в луже и матч огонь в финале

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5279

    rash1959 6 минут назад

    Успокоился только после третьего гола, ведь столько "дураков" залетает в наши ворота при подавляющем преимуществе. Тратить впустую столько моментов - это может плохо обернуться. Хочется отметить Квинси, проглядывается прошлая чемпионская игра.
    Осталась одна игра, самая важная, и даже не за сезон, а просто важнейшая игра за кубок. Давайте ребятки, сделайте праздник в это нелёгкое время.

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2625

    seth343 7 минут назад

    Всё по делу, всё по игре, но моментов упущено уйма. Дерби должно быть супер.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +17357

    Persona_non_Grata 9 минут назад

    Всех с выходом в финал, но так играть НЕЛЬЗЯ !!! - просто цирк какой-то !!! Откровенно не ожидал, что Енисей такой слабый соперник .

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2083

    Беспонтий 9 минут назад

    без вопросов раскатали
    презумпция периферии всегда играет роль

    саш
    я проиграл
    проси чё хочешь))

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +10684

    alex1951 10 минут назад

    Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.....
    Хотя такой исход был нами предполагаем.
    Теперь жду 29 мая и пусть Динамо преподнесет мне подарок.
    Уж простите великодушно,спартачи!.....однако примите поздравления!

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11