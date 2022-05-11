Кубок России. «Спартак» разгромил в полуфинале «Енисей», Промес забил и ассистировал

«Спартак» в полуфинале Кубка России прошел «Енисей» из ФНЛ. В двух голах поучаствовал Квинси Промес.

Ассистентский дубль у Кристофера Мартинса, которого «Спартак» летом выкупит у «Янг Бойз».

В финале 29 мая «Спартак» сыграет в «Лужниках» против «Динамо».

Россия. Кубок. 1/2 финала

Спартак (Москва) – Енисей (Красноярск) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Промес, 21; 2:0 – Бакаев, 56; 3:0 – Соболев, 87.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Кофрие (Чернов, 64 (Литвинов, 80)), Жиго, Джикия, Пруцев, Мартинс, Мозес (Игнатов, 64), Бакаев (Рассказов, 71), Промес, Николсон (Соболев, 71).

«Енисей»: Опарин, Феррейра, Кичин, Бевеев, Ланин, Шакуро (Масловский, 64), Зотов, Иванов (Ломакин, 46), Канаплин (Самойлов, 46), Окладников (Саная, 61), Глушков (Молтенинов, 89).

Предупреждения: Мартинс, 40; Литвинов, 90 – нет.

Результаты Кубка России

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