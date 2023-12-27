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Группа:
Россия. Кубок (2023/2024), Путь РПЛ 1/4 финала, первый матч
Россия. Кубок (2023/2024), 6 тур, группа B
Россия. Кубок (2023/2024), 6 тур, группа D
Россия. Кубок (2023/2024), 6 тур, группа A
Россия. Кубок (2023/2024), 1/8 финала
Россия. Кубок (2023/2024), 6 тур, группа C
Россия. Кубок (2023/2024), 1/16 финала
|19 октября, четверг
|19:00
|Арсенал
|1:2
|Родина
|19 октября, четверг
|16:30
|Акрон
|3:0
|Шинник
|18 октября, среда
|19:00
|Химки
|1:0
|Уфа
|18 октября, среда
|19:00
|Черноморец
|1:0
(4:1)п
|КАМАЗ
|18 октября, среда
|17:00
|Нефтехимик
|0:2
|Форте
|18 октября, среда
|16:00
|Волгарь
|1:0
|Енисей
|18 октября, среда
|12:00
|Динамо Вл
|1:0
|Ротор
|17 октября, вторник
|12:00
|СКА-Хабаровск
|2:0
|Амкар-Пермь
Россия. Кубок (2023/2024), 5 тур, группа D
Россия. Кубок (2023/2024), 5 тур, группа A
Россия. Кубок (2023/2024), 5 тур, группа C
Россия. Кубок (2023/2024), 5 тур, группа B
Россия. Кубок (2023/2024), 1/32 финала
|28 сентября, четверг
|16:30
|2DROTS
|0:2
|Химки
|27 сентября, среда
|19:00
|Леон Сатурн
|1:2
|Арсенал
|27 сентября, среда
|19:00
|Ротор
|1:0
|Алания
|27 сентября, среда
|19:00
|Текстильщик
|1:3
|Родина
|27 сентября, среда
|18:30
|Луки-Энергия
|1:2
|Енисей
|27 сентября, среда
|18:30
|КАМАЗ
|1:0
|Ленинградец
|27 сентября, среда
|18:00
|Динамо Бр
|1:3
|Шинник
|27 сентября, среда
|18:00
|Знамя Труда
|0:3
|Волгарь
|27 сентября, среда
|16:30
|Амкар-Пермь
|2:1
(4:2)п
|Кубань
|27 сентября, среда
|16:30
|СКА
|0:3
|Нефтехимик
|27 сентября, среда
|16:00
|Форте
|1:0
|Динамо Мх
|27 сентября, среда
|14:00
|Биолог-Новокубанск
|1:2
|Черноморец
|27 сентября, среда
|13:00
|Рязань
|1:6
|Акрон
|27 сентября, среда
|12:30
|СКА-Хабаровск
|0:0
(4:2)п
|Сокол
|27 сентября, среда
|12:00
|Динамо Вл
|2:0
|Тюмень
|26 сентября, вторник
|16:30
|Уфа
|1:1
(8:7)п
|Торпедо
Россия. Кубок (2023/2024), 4 тур, группа A
Россия. Кубок (2023/2024), 4 тур, группа B
Россия. Кубок (2023/2024), 4 тур, группа C
Россия. Кубок (2023/2024), 4 тур, группа D
Россия. Кубок (2023/2024), 1/64 финала
|14 сентября, четверг
|16:30
|Амкар-Пермь
|1:0
|Челябинск
|13 сентября, среда
|19:30
|Велес
|1:2
(1:4)п
|Знамя Труда
|13 сентября, среда
|19:00
|Леон Сатурн
|1:0
(3:1)п
|Химик-Август
|13 сентября, среда
|18:30
|Луки-Энергия
|1:0
(5:4)п
|Динамо СПб
|13 сентября, среда
|18:00
|Динамо Бр
|1:0
(5:4)п
|Калуга
|13 сентября, среда
|17:15
|Волга
|0:1
(0:2)п
|Уфа
|13 сентября, среда
|17:00
|Ротор
|3:0
|Легион
|13 сентября, среда
|17:00
|Дружба
|1:2
(3:4)п
|СКА
|13 сентября, среда
|16:30
|Форте
|2:1
(4:3)п
|Салют
|13 сентября, среда
|16:00
|Биолог-Новокубанск
|0:0
(5:3)п
|Динамо Ставрополь
|13 сентября, среда
|16:00
|Химик
|0:1
(5:6)п
|Рязань
|13 сентября, среда
|15:00
|Динамо Вг
|1:2
|Текстильщик
|13 сентября, среда
|12:00
|Динамо Вл
|1:0
(4:2)п
|Динамо Брл
|4 сентября, понедельник
|14:00
|Динамо Киров
|0:2
|2DROTS
Россия. Кубок (2023/2024), 3 тур, группа B
Россия. Кубок (2023/2024), 3 тур, группа C
Россия. Кубок (2023/2024), 3 тур, группа A
Россия. Кубок (2023/2024), 3 тур, группа D
Россия. Кубок (2023/2024), 1/128 финала
|23 августа, среда
|19:00
|Знамя Труда
|3:1
|Зоркий
|23 августа, среда
|19:00
|Муром
|1:3
|2DROTS
|23 августа, среда
|19:00
|Динамо СПб
|3:2
(4:1)п
|Звезда
|23 августа, среда
|19:00
|Пересвет
|2:5
|Велес
|23 августа, среда
|18:00
|Динамо Ставрополь
|1:0
(5:3)п
|Спартак-Нальчик
|23 августа, среда
|18:00
|Металлург Л
|0:1
(4:5)п
|Форте
|23 августа, среда
|18:00
|Торпедо Вл
|1:2
|Химик
|23 августа, среда
|18:00
|Дружба
|2:0
|Кубань Холдинг
|23 августа, среда
|18:00
|Спартак Т
|1:3
|Динамо Бр
|23 августа, среда
|18:00
|Университет
|0:6
|Волга
|23 августа, среда
|17:00
|СКА
|1:1
|Чайка
|23 августа, среда
|17:00
|Салют
|2:0
|Авангард
|23 августа, среда
|17:00
|Машук-КМВ
|0:1
|Биолог-Новокубанск
|23 августа, среда
|17:00
|Квант
|0:1
|Калуга
|23 августа, среда
|17:00
|Луки-Энергия
|2:0
|Тверь
|23 августа, среда
|16:30
|Динамо Вг
|0:0
(7:6)п
|Спартак К
|23 августа, среда
|16:00
|Легион
|1:0
|Победа
|23 августа, среда
|16:00
|Уфа
|0:0
(3:1)п
|Носта
|23 августа, среда
|14:00
|Химик-Август
|0:0
(4:3)п
|Зенит
|23 августа, среда
|14:00
|Чертаново
|0:1
|Динамо Киров
|23 августа, среда
|14:00
|Иркутск
|0:1
(2:4)п
|Динамо Вл
|23 августа, среда
|13:00
|Динамо Брл
|3:2
|Новосибирск
|22 августа, вторник
|19:00
|Текстильщик
|0:0
(4:3)п
|Амкал
|22 августа, вторник
|17:00
|Астрахань
|0:1
|Ротор
|22 августа, вторник
|16:30
|Сахалинец
|0:2
|Леон Сатурн
|22 августа, вторник
|16:30
|Челябинск
|1:0
|Иртыш
|22 августа, вторник
|15:00
|Торпедо Миасс
|0:0
(4:5)п
|Амкар-Пермь
|22 августа, вторник
|13:00
|Рязань
|2:1
|Космос
Россия. Кубок (2023/2024), 2 тур, группа C
Россия. Кубок (2023/2024), 2 тур, группа D
Россия. Кубок (2023/2024), 2 тур, группа A
Россия. Кубок (2023/2024), 2 тур, группа B
Россия. Кубок (2023/2024), 1/256 финала
|2 августа, среда
|19:30
|2DROTS
|2:0
|Сахалин
|2 августа, среда
|19:00
|Кировец-Восхождение
|0:1
|Динамо СПб
|2 августа, среда
|19:00
|Псков
|2:3
|Луки-Энергия
|2 августа, среда
|18:30
|ФШМ
|0:1
(2:3)п
|Пересвет
|2 августа, среда
|18:00
|Коломна
|0:7
|Квант
|2 августа, среда
|18:00
|Университет
|2:1
|Оргэнергострой
|2 августа, среда
|17:30
|СтавропольАгроСоюз
|0:3
|Машук-КМВ
|2 августа, среда
|17:30
|Атом
|0:1
|Спартак Т
|2 августа, среда
|17:00
|Пионер
|3:2
|Дружба
|2 августа, среда
|17:00
|Тверь
|2:1
|Электрон
|2 августа, среда
|17:00
|Ильпар
|1:2
|Торпедо Миасс
|2 августа, среда
|16:30
|Родина Медиа
|0:3
|Динамо Вг
|2 августа, среда
|16:30
|Динамо Киров
|2:0
|Композит
|2 августа, среда
|16:00
|Носта
|1:0
(3:2)п
|Уралец-ТС
|2 августа, среда
|14:30
|Темп
|0:3
|Динамо Брл
|2 августа, среда
|13:00
|Строгино
|2:3
|Знамя Труда
|1 августа, вторник
|19:30
|Амкал
|3:2
|Знамя
Россия. Кубок (2023/2024)
Россия. Кубок (2023/2024), 1 тур, группа D
Россия. Кубок (2023/2024), 1 тур, группа B
Россия. Кубок (2023/2024), 1 тур, группа A
Россия. Кубок (2023/2024), 1 тур, группа C
Нет завершенных матчей