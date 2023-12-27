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    Россия. Кубок - результаты

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    Тур/Стадия:
    Группа:
    Россия. Кубок (2023/2024), Путь РПЛ 1/4 финала, первый матч
    29 ноября, среда 18:15 Динамо 1:0 Зенит
    29 ноября, среда 18:15 Ростов 1:1 ЦСКА
    29 ноября, среда 16:00 Оренбург 1:0 Спартак
    28 ноября, вторник 18:15 Балтика 2:2 Локомотив
    Россия. Кубок (2023/2024), 6 тур, группа B
    2 ноября, четверг 20:45 Ростов 2:1 Урал
    1 ноября, среда 18:30 Локомотив 3:0 Рубин
    Россия. Кубок (2023/2024), 6 тур, группа D
    2 ноября, четверг 20:45 Динамо 2:1 Пари НН
    1 ноября, среда 20:45 Спартак 2:3 Краснодар
    Россия. Кубок (2023/2024), 6 тур, группа A
    2 ноября, четверг 18:30 ЦСКА 3:1 Оренбург
    1 ноября, среда 18:30 Сочи 2:0 Факел
    Россия. Кубок (2023/2024), 1/8 финала
    2 ноября, четверг 16:00 Акрон 0:1 Волгарь
    1 ноября, среда 16:00 Химки 4:0 Динамо Вл
    1 ноября, среда 15:00 Родина 3:0 Черноморец
    1 ноября, среда 14:00 Форте 0:2 СКА-Хабаровск
    Россия. Кубок (2023/2024), 6 тур, группа C
    31 октября, вторник 20:30 Балтика 4:1 Ахмат
    31 октября, вторник 19:30 Зенит 1:0 Крылья Советов
    Россия. Кубок (2023/2024), 1/16 финала
    19 октября, четверг 19:00 Арсенал 1:2 Родина
    19 октября, четверг 16:30 Акрон 3:0 Шинник
    18 октября, среда 19:00 Химки 1:0 Уфа
    18 октября, среда 19:00 Черноморец 1:0
    (4:1)п         		КАМАЗ
    18 октября, среда 17:00 Нефтехимик 0:2 Форте
    18 октября, среда 16:00 Волгарь 1:0 Енисей
    18 октября, среда 12:00 Динамо Вл 1:0 Ротор
    17 октября, вторник 12:00 СКА-Хабаровск 2:0 Амкар-Пермь
    Россия. Кубок (2023/2024), 5 тур, группа D
    4 октября, среда 17:15 Краснодар 3:0 Пари НН
    4 октября, среда 16:45 Динамо 3:0 Спартак
    Россия. Кубок (2023/2024), 5 тур, группа A
    4 октября, среда 15:00 Сочи 1:2 Оренбург
    4 октября, среда 14:30 Факел 1:1
    (4:2)п         		ЦСКА
    Россия. Кубок (2023/2024), 5 тур, группа C
    4 октября, среда 12:30 Крылья Советов 0:3 Ахмат
    3 октября, вторник 17:15 Зенит 2:1 Балтика
    Россия. Кубок (2023/2024), 5 тур, группа B
    3 октября, вторник 17:15 Локомотив 3:1 Ростов
    3 октября, вторник 15:00 Урал 2:0 Рубин
    Россия. Кубок (2023/2024), 1/32 финала
    28 сентября, четверг 16:30 2DROTS 0:2 Химки
    27 сентября, среда 19:00 Леон Сатурн 1:2 Арсенал
    27 сентября, среда 19:00 Ротор 1:0 Алания
    27 сентября, среда 19:00 Текстильщик 1:3 Родина
    27 сентября, среда 18:30 Луки-Энергия 1:2 Енисей
    27 сентября, среда 18:30 КАМАЗ 1:0 Ленинградец
    27 сентября, среда 18:00 Динамо Бр 1:3 Шинник
    27 сентября, среда 18:00 Знамя Труда 0:3 Волгарь
    27 сентября, среда 16:30 Амкар-Пермь 2:1
    (4:2)п         		Кубань
    27 сентября, среда 16:30 СКА 0:3 Нефтехимик
    27 сентября, среда 16:00 Форте 1:0 Динамо Мх
    27 сентября, среда 14:00 Биолог-Новокубанск 1:2 Черноморец
    27 сентября, среда 13:00 Рязань 1:6 Акрон
    27 сентября, среда 12:30 СКА-Хабаровск 0:0
    (4:2)п         		Сокол
    27 сентября, среда 12:00 Динамо Вл 2:0 Тюмень
    26 сентября, вторник 16:30 Уфа 1:1
    (8:7)п         		Торпедо
    Россия. Кубок (2023/2024), 4 тур, группа A
    21 сентября, четверг 17:15 Оренбург 0:0
    (4:2)п         		Факел
    20 сентября, среда 15:00 ЦСКА 1:1
    (4:2)п         		Сочи
    Россия. Кубок (2023/2024), 4 тур, группа B
    20 сентября, среда 17:15 Рубин 1:1
    (2:4)п         		Ростов
    20 сентября, среда 15:00 Урал 0:0
    (4:2)п         		Локомотив
    Россия. Кубок (2023/2024), 4 тур, группа C
    20 сентября, среда 17:15 Ахмат 3:3
    (2:4)п         		Зенит
    19 сентября, вторник 17:15 Балтика 1:2 Крылья Советов
    Россия. Кубок (2023/2024), 4 тур, группа D
    19 сентября, вторник 17:15 Пари НН 0:3 Спартак
    19 сентября, вторник 15:00 Краснодар 1:1
    (4:2)п         		Динамо
    Россия. Кубок (2023/2024), 1/64 финала
    14 сентября, четверг 16:30 Амкар-Пермь 1:0 Челябинск
    13 сентября, среда 19:30 Велес 1:2
    (1:4)п         		Знамя Труда
    13 сентября, среда 19:00 Леон Сатурн 1:0
    (3:1)п         		Химик-Август
    13 сентября, среда 18:30 Луки-Энергия 1:0
    (5:4)п         		Динамо СПб
    13 сентября, среда 18:00 Динамо Бр 1:0
    (5:4)п         		Калуга
    13 сентября, среда 17:15 Волга 0:1
    (0:2)п         		Уфа
    13 сентября, среда 17:00 Ротор 3:0 Легион
    13 сентября, среда 17:00 Дружба 1:2
    (3:4)п         		СКА
    13 сентября, среда 16:30 Форте 2:1
    (4:3)п         		Салют
    13 сентября, среда 16:00 Биолог-Новокубанск 0:0
    (5:3)п         		Динамо Ставрополь
    13 сентября, среда 16:00 Химик 0:1
    (5:6)п         		Рязань
    13 сентября, среда 15:00 Динамо Вг 1:2 Текстильщик
    13 сентября, среда 12:00 Динамо Вл 1:0
    (4:2)п         		Динамо Брл
    4 сентября, понедельник 14:00 Динамо Киров 0:2 2DROTS
    Россия. Кубок (2023/2024), 3 тур, группа B
    30 августа, среда 19:30 Ростов 2:1 Локомотив
    29 августа, вторник 15:00 Рубин 2:1 Урал
    Россия. Кубок (2023/2024), 3 тур, группа C
    30 августа, среда 19:30 Балтика 1:0 Зенит
    30 августа, среда 17:15 Ахмат 3:1 Крылья Советов
    Россия. Кубок (2023/2024), 3 тур, группа A
    30 августа, среда 17:15 Сочи 0:0
    (4:5)п         		ЦСКА
    29 августа, вторник 17:15 Факел 0:1 Оренбург
    Россия. Кубок (2023/2024), 3 тур, группа D
    29 августа, вторник 19:30 Пари НН 0:1 Краснодар
    29 августа, вторник 19:30 Спартак 4:1 Динамо
    Россия. Кубок (2023/2024), 1/128 финала
    23 августа, среда 19:00 Знамя Труда 3:1 Зоркий
    23 августа, среда 19:00 Муром 1:3 2DROTS
    23 августа, среда 19:00 Динамо СПб 3:2
    (4:1)п         		Звезда
    23 августа, среда 19:00 Пересвет 2:5 Велес
    23 августа, среда 18:00 Динамо Ставрополь 1:0
    (5:3)п         		Спартак-Нальчик
    23 августа, среда 18:00 Металлург Л 0:1
    (4:5)п         		Форте
    23 августа, среда 18:00 Торпедо Вл 1:2 Химик
    23 августа, среда 18:00 Дружба 2:0 Кубань Холдинг
    23 августа, среда 18:00 Спартак Т 1:3 Динамо Бр
    23 августа, среда 18:00 Университет 0:6 Волга
    23 августа, среда 17:00 СКА 1:1 Чайка
    23 августа, среда 17:00 Салют 2:0 Авангард
    23 августа, среда 17:00 Машук-КМВ 0:1 Биолог-Новокубанск
    23 августа, среда 17:00 Квант 0:1 Калуга
    23 августа, среда 17:00 Луки-Энергия 2:0 Тверь
    23 августа, среда 16:30 Динамо Вг 0:0
    (7:6)п         		Спартак К
    23 августа, среда 16:00 Легион 1:0 Победа
    23 августа, среда 16:00 Уфа 0:0
    (3:1)п         		Носта
    23 августа, среда 14:00 Химик-Август 0:0
    (4:3)п         		Зенит
    23 августа, среда 14:00 Чертаново 0:1 Динамо Киров
    23 августа, среда 14:00 Иркутск 0:1
    (2:4)п         		Динамо Вл
    23 августа, среда 13:00 Динамо Брл 3:2 Новосибирск
    22 августа, вторник 19:00 Текстильщик 0:0
    (4:3)п         		Амкал
    22 августа, вторник 17:00 Астрахань 0:1 Ротор
    22 августа, вторник 16:30 Сахалинец 0:2 Леон Сатурн
    22 августа, вторник 16:30 Челябинск 1:0 Иртыш
    22 августа, вторник 15:00 Торпедо Миасс 0:0
    (4:5)п         		Амкар-Пермь
    22 августа, вторник 13:00 Рязань 2:1 Космос
    Россия. Кубок (2023/2024), 2 тур, группа C
    10 августа, четверг 20:00 Ахмат 0:2 Балтика
    9 августа, среда 18:30 Крылья Советов 0:1 Зенит
    Россия. Кубок (2023/2024), 2 тур, группа D
    9 августа, среда 20:45 Динамо 4:3 Краснодар
    8 августа, вторник 20:45 Спартак 5:4 Пари НН
    Россия. Кубок (2023/2024), 2 тур, группа A
    9 августа, среда 18:30 ЦСКА 0:2 Факел
    9 августа, среда 16:15 Оренбург 2:0 Сочи
    Россия. Кубок (2023/2024), 2 тур, группа B
    8 августа, вторник 18:30 Рубин 0:1 Локомотив
    8 августа, вторник 16:15 Урал 1:0 Ростов
    Россия. Кубок (2023/2024), 1/256 финала
    2 августа, среда 19:30 2DROTS 2:0 Сахалин
    2 августа, среда 19:00 Кировец-Восхождение 0:1 Динамо СПб
    2 августа, среда 19:00 Псков 2:3 Луки-Энергия
    2 августа, среда 18:30 ФШМ 0:1
    (2:3)п         		Пересвет
    2 августа, среда 18:00 Коломна 0:7 Квант
    2 августа, среда 18:00 Университет 2:1 Оргэнергострой
    2 августа, среда 17:30 СтавропольАгроСоюз 0:3 Машук-КМВ
    2 августа, среда 17:30 Атом 0:1 Спартак Т
    2 августа, среда 17:00 Пионер 3:2 Дружба
    2 августа, среда 17:00 Тверь 2:1 Электрон
    2 августа, среда 17:00 Ильпар 1:2 Торпедо Миасс
    2 августа, среда 16:30 Родина Медиа 0:3 Динамо Вг
    2 августа, среда 16:30 Динамо Киров 2:0 Композит
    2 августа, среда 16:00 Носта 1:0
    (3:2)п         		Уралец-ТС
    2 августа, среда 14:30 Темп 0:3 Динамо Брл
    2 августа, среда 13:00 Строгино 2:3 Знамя Труда
    1 августа, вторник 19:30 Амкал 3:2 Знамя
    Россия. Кубок (2023/2024)
    2 августа, среда 18:30 ФШМ 0:0
    2 августа, среда 18:30 ФШМ 0:0 Пересвет
    2 августа, среда 18:30 ФШМ 0:0 Пересвет
    Россия. Кубок (2023/2024), 1 тур, группа D
    27 июля, четверг 20:00 Краснодар 1:2 Спартак
    25 июля, вторник 18:30 Пари НН 1:1
    (4:3)п         		Динамо
    Россия. Кубок (2023/2024), 1 тур, группа B
    26 июля, среда 20:45 Ростов 1:0 Рубин
    25 июля, вторник 18:30 Локомотив 2:1 Урал
    Россия. Кубок (2023/2024), 1 тур, группа A
    26 июля, среда 18:30 Факел 1:3 Сочи
    26 июля, среда 16:15 Оренбург 0:6 ЦСКА
    Россия. Кубок (2023/2024), 1 тур, группа C
    26 июля, среда 18:30 Крылья Советов 2:3 Балтика
    25 июля, вторник 20:45 Зенит 2:0 Ахмат
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