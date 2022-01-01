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Главная
FONBET Кубок России 2026/2027
Футбольные тренеры
Кубок России 2026-2027 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Черчесов Станислав
Ахмат
2
Семак Сергей
Зенит
3
Канчельскис Андрей
Динамо Бр
4
Талалаев Андрей
Балтика
5
Галактионов Михаил
Локомотив
6
Мусаев Мурад
Краснодар
7
Евсеев Вадим
Динамо Мх
8
Карседо Хуан Карлос
Спартак
9
Шварц Сандро
Динамо
10
Колыванов Игорь
Волгарь
11
Артига Франк
Рубин
12
Бояринцев Денис
Шинник
13
Гунько Дмитрий
Арсенал
14
Альба Джонатан
Ростов
15
Сторожук Александр
Торпедо
16
Игдисамов Дмитрий
ЦСКА
17
Пятибратов Дмитрий
Текстильщик
18
Василенко Олег
Факел
19
Кузнецов Дмитрий
БроукБойз
20
Булатов Виктор
Динамо Киров
21
Булатов Сергей
Крылья Советов
22
Ахметзянов Ильдар
Оренбург
23
Рыжиков Сергей
Динамо СПб
24
Благоевич Срджан
Акрон
25
Диас Хуан
Родина
26
Харлачев Евгений
Сокол
27
Лактионов Денис
ФК 10
28
Фомин Дмитрий
Алания
29
Тренев Виктор
Тюмень
30
Бабаян Андраник
Астрахань
31
Садиров Артур
Машук-КМВ
32
Немов Петр
Орел
33
Дзуцев Константин
Динамо Вл
34
Агаев Эмин
Космос
35
Гвазава Леван
Победа
36
Беляев Игорь
Амкар-Пермь
37
Сальников Михаил
Луки-Энергия
38
Пилипко Михаил
Спартак Т
39
Кайванов Александр
Дружба
40
Родькин Илья
Чертаново
41
Мархиев Умар
Ангушт
42
Федоров Владимир
Торпедо Миасс
43
Хрипунков Сергей
Металлург Л
44
Мифтахов Ренат
Нефтяник
45
Емкужев Мурат
Спартак-Нальчик
46
Кулешов Юрий
Рязань
47
Зенкин Иван
Искра
48
Репринцев Андрей
Салют
49
Лифоренко Олег
Звезда
50
Чесалов Рудольф
Динамо Вг
1
2
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