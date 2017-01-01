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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
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FONBET Кубок России 2026/2027 - история турнира

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Россия. Кубок 2008/2009 2008/2009
1 Место
2 Место
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Краснодар
ЦСКА
Ростов
Зенит
Балтика
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Динамо
Локомотив
Крылья Советов
Зенит
Химки
Локомотив
Урал
Тосно
Авангард
Локомотив
Урал
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Кубань (ЛФЛ)
Ростов
Краснодар
ЦСКА
Анжи
Рубин
Динамо
ЦСКА
Алания
Зенит
Cибирь
ЦСКА
Рубин
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