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FONBET Кубок России 2026/2027
Команды
Кубок России 2026-2027 - команды
#
Команда
Стоимость
1
Спартак
€ 132,40 млн
2
Зенит
€ 181,25 млн
3
ЦСКА
€ 111,85 млн
4
Локомотив
€ 100,90 млн
5
Динамо
€ 108,93 млн
6
Краснодар
€ 115,60 млн
7
Ростов
€ 34,58 млн
8
Рубин
€ 48,65 млн
9
Крылья Советов
€ 25,40 млн
10
Ахмат
€ 34,40 млн
11
Оренбург
€ 18,55 млн
12
Арсенал
€ 9,18 млн
13
Балтика
€ 31,40 млн
14
Акрон
€ 21,30 млн
15
Факел
€ 12,85 млн
16
Анжи
17
Торпедо
€ 9,73 млн
18
Амкар-Пермь
€ 2,78 млн
19
Динамо Мх
€ 20,60 млн
20
Тосно
21
Шинник
€ 5,30 млн
22
Алания
€ 3,34 млн
23
Родина
€ 15,95 млн
24
Динамо Бр
€ 2,46 млн
25
Тюмень
€ 3,75 млн
26
Волгарь
€ 5,10 млн
27
Чертаново
€ 150 тыс
28
Сокол
€ 4,45 млн
29
Авангард
30
Текстильщик
€ 5,15 млн
31
БроукБойз
32
2DROTS
33
Сатурн
€ 500 тыс
34
Спартак-Нальчик
35
Иртыш
€ 1,98 млн
36
СКА-Ростов
37
Машук-КМВ
€ 4,20 млн
38
Звезда
39
Динамо Вл
€ 3,38 млн
40
Металлург Л
€ 75 тыс
41
Динамо Киров
€ 3,75 млн
42
Красное Знамя
43
Сибирь
€ 2,71 млн
44
Салют
€ 250 тыс
45
Муром
€ 875 тыс
46
Торпедо Миасс
€ 3,05 млн
47
Химик
€ 400 тыс
48
Калуга
€ 2,85 млн
49
Тверь
50
Динамо Ставрополь
€ 1,25 млн
1
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